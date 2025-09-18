إيناس مكي: السوشيال ميديا جعلت الشهرة سهلة وكنت نجمة بعمر 19 سنة

أكدت الفنانة إيناس مكي أن الشهرة في الوقت الحالي أصبحت سهلة بفضل منصات التواصل الاجتماعي، لكنها شددت على ضرورة أن يحترم الفنان مهنته سواء كان مطربًا أو ملحنًا أو ممثلًا أو إعلاميًا، وأن يسعى إلى الشهرة بطريقة محترمة وهادفة.

وأضافت إيناس مكي في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن مشوارها الفني بدأ مبكرًا، حيث حققت نجاحًا كبيرًا منذ أن كانت في التاسعة عشرة من عمرها من خلال مشاركتها في المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي حقق وقت عرضه نجاحًا واسعًا في مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أن الجمهور كان يردد جملة "مستر هاج عبد الغفور"، وهو ما اعتبرته دليلًا على قوة تأثير العمل ونجاحه.

وأشارت إلى مشاركتها المميزة في مسلسل "ناس وناس" الذي عُرض على مدار ثلاثة مواسم متتالية خلال دراما رمضان، إلى جانب نخبة من كبار النجوم مثل محمد هنيدي، والراحل علاء ولي الدين، والراحل نجاح الموجي، والراحل أحمد راتب، لافتة إلى أن شخصية المذيعة التي جسدتها ضمن أحداث المسلسل أثارت حفيظة بعض الإعلاميات في ذلك الوقت نظرًا لطبيعتها الكوميدية.

كما استرجعت ذكرياتها مع مسلسل "أوان الورد" الذي جمعها بالنجمة الكبيرة يسرا، ومن تأليف الراحل وحيد حامد، وإخراج الدكتور سمير سيف، حيث جسدت خلاله شخصية صديقة البطلة المسيحية، مؤكدة أن هذا الدور كان من الأدوار القريبة إلى قلبها نظرًا لما حمله من رسائل إنسانية مهمة.

ولم تغفل الفنانة إيناس مكي الإشارة إلى مشاركتها في مسلسل "التوأم" أمام النجمة ليلى علوي ومن إخراج المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، إلى جانب النجم الكبير يوسف شعبان، معتبرة أن هذه الأعمال شكلت محطات فارقة في مسيرتها الفنية ومنحتها رصيدًا جماهيريًا كبيرًا.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن النجاح لا يأتي بسهولة، وأنها تعتبر نفسها محظوظة بفرصها الفنية التي جمعتها بكبار النجوم وصناع الدراما في مصر، وهو ما ساعدها على بناء مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة التي ما زالت تحظى بحب الجمهور حتى اليوم.