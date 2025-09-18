قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام عبري: مباحثات إسرائيلية – أمريكية في لندن حول استئناف مفاوضات الأسرى
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب.. 12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بها خاطرك
ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر
إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث
تايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
بهدف وأسيست لصلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
أحمد جلال: الخطيب مستمر في رئاسة الأهلي.. وترتيبات انتخابية مرتقبة
إيناس مكي: السوشيال ميديا جعلت الشهرة سهلة وكنت نجمة بعمر 19 سنة

إيناس مكي
إيناس مكي
إسراء صبري

أكدت الفنانة إيناس مكي أن الشهرة في الوقت الحالي أصبحت سهلة بفضل منصات التواصل الاجتماعي، لكنها شددت على ضرورة أن يحترم الفنان مهنته سواء كان مطربًا أو ملحنًا أو ممثلًا أو إعلاميًا، وأن يسعى إلى الشهرة بطريقة محترمة وهادفة.

وأضافت إيناس مكي في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن مشوارها الفني بدأ مبكرًا، حيث حققت نجاحًا كبيرًا منذ أن كانت في التاسعة عشرة من عمرها من خلال مشاركتها في المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي حقق وقت عرضه نجاحًا واسعًا في مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أن الجمهور كان يردد جملة "مستر هاج عبد الغفور"، وهو ما اعتبرته دليلًا على قوة تأثير العمل ونجاحه.

وأشارت إلى مشاركتها المميزة في مسلسل "ناس وناس" الذي عُرض على مدار ثلاثة مواسم متتالية خلال دراما رمضان، إلى جانب نخبة من كبار النجوم مثل محمد هنيدي، والراحل علاء ولي الدين، والراحل نجاح الموجي، والراحل أحمد راتب، لافتة إلى أن شخصية المذيعة التي جسدتها ضمن أحداث المسلسل أثارت حفيظة بعض الإعلاميات في ذلك الوقت نظرًا لطبيعتها الكوميدية.

كما استرجعت ذكرياتها مع مسلسل "أوان الورد" الذي جمعها بالنجمة الكبيرة يسرا، ومن تأليف الراحل وحيد حامد، وإخراج الدكتور سمير سيف، حيث جسدت خلاله شخصية صديقة البطلة المسيحية، مؤكدة أن هذا الدور كان من الأدوار القريبة إلى قلبها نظرًا لما حمله من رسائل إنسانية مهمة.

ولم تغفل الفنانة إيناس مكي الإشارة إلى مشاركتها في مسلسل "التوأم" أمام النجمة ليلى علوي ومن إخراج المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، إلى جانب النجم الكبير يوسف شعبان، معتبرة أن هذه الأعمال شكلت محطات فارقة في مسيرتها الفنية ومنحتها رصيدًا جماهيريًا كبيرًا.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن النجاح لا يأتي بسهولة، وأنها تعتبر نفسها محظوظة بفرصها الفنية التي جمعتها بكبار النجوم وصناع الدراما في مصر، وهو ما ساعدها على بناء مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة التي ما زالت تحظى بحب الجمهور حتى اليوم.

إيناس مكي نهال طايل

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

لاعبو الأهلي

الأهلى يستعين بشيخ لتلاوة القرآن بغرفة الملابس قبل مباراة سيراميكا

باسل عادل رئيس حزب الوعي

الوعي يؤكد أهمية إطلاق تحرك برلماني عالمي منظم لإصدار تشريعات تجرّم التعامل مع الاحتلال

النائبة هناء أنيس رزق الله

خارجية النواب: زيارة ملك إسبانيا للقاهرة محطة تاريخية تعكس قوة العلاقات الثنائية

الإيجار القديم- أرشيفية

التزامات مالية وزمنية صارمة على المستفيدين من تخصيص وحدات الإيجار القديم

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

