قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: مباحثات إسرائيلية – أمريكية في لندن حول استئناف مفاوضات الأسرى
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب.. 12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بها خاطرك
ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر
إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث
تايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
بهدف وأسيست لصلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
أحمد جلال: الخطيب مستمر في رئاسة الأهلي.. وترتيبات انتخابية مرتقبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم الشتاء بالبحيرة ومراجعة جاهزية محطات الصرف والمعدات

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

عقدت اليوم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و أسامة داوود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات والإدارات المعنية.

وخلال الاجتماع أكدت محافظ البحيرة أن المحافظة نجحت في إدارة انتخابات مجلس الشيوخ بمستوى متميز، وتسعى لتنظيم انتخابات النواب بنفس الكفاءة والجاهزية. وشددت على تجهيز المقار الانتخابية، وتشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية تعمل على مدار الساعة، مع ضمان الحياد التام للأجهزة التنفيذية، بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة البحيرة.


كما وجهت الدكتورة/ جاكلين عازر بضرورة تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والإنارة العامة، مع التوسع في استخدام لمبات "الليد" الموفرة، ومتابعة التزام المنشآت التجارية بمواعيد الغلق وتقليل الاستهلاك و نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين والطلاب.

وشددت المحافظ على رصد وإزالة أي تعديات أو مخالفات في مهدها، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، وإحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة، مع تكثيف الحملات التوعوية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

كماوجهت برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة المخاطر المحتملة خلال موسم الشتاء، مع مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي ومعدات النظافة والإغاثة والمطابق، والتأكد من كفاءة المعدات وأطقم العمل، واستعراض سيناريوهات للتعامل مع المناطق الساخنة والمواقع ذات الخطورة المحتملة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

هذا وقد وافق المجلس خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها:

تخصيص أراضٍ لإقامة وحدات مرورية وخدمية جديدة بعدد من المراكز.

اعتماد 10 مخططات تفصيلية للتوسعات العمرانية بعدد من قرى المحافظة.

واستعرض المجلس أيضا تقارير نسب إنجاز الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة، والخاصة بمنظومة التصالح والتقنين

كما حققت منظومة الشكاوى الحكومية نسبة إنجاز بلغت 97.6%، إلى جانب جهود مبادرة "صوتك مسموع" والصفحة الرسمية للمحافظة في تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

وأكدت الدكتورة/ جاكلين عازر أن جميع هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على خدمة المواطن البحراوي، مشددةً على أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية هو الضمان لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تليق بتاريخ البحيرة العريق وطموحات أبنائها في ظل الجمهورية الجديدة.

وفي ختام اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة، قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بتكريم قيادات المحافظة وعدد من العاملين المتميزين تقديرًا  لجهودهم المبذولة وإسهاماتهم الفاعلة في الارتقاء بمنظومة العمل التنفيذي داخل المحافظة، مؤكدة أن هذا التكريم يأتي تجسيدًا لسياسة التحفيز والتقدير التي تنتهجها المحافظة لدعم الكفاءات وتشجيع روح الإبداع والتميز بين جميع العاملين.

البحيرة محافظ البحيرة سكرتير عام المحافظة إستعداد فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

لاعبو الأهلي

الأهلى يستعين بشيخ لتلاوة القرآن بغرفة الملابس قبل مباراة سيراميكا

ترشيحاتنا

الإفتاء

هل يجوز للمرأة حفظ القرآن في المسجد وقت الحيض؟.. أمين الإفتاء يجيب

جانب من الندوة

ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي.. الأوقاف تعقد ندوة حول الحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء

ندوة علمية

«الأوقاف» تعقد 684 ندوة علمية حول «بالعلم والعمل تنهض المجتمعات وتبنى الأمم»

بالصور

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد