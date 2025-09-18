النيابة تصرح بدفن جثة صغيرة لقيت مصرعها بحريق شقة بأوسيم

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بدفن جثة صغيرة فارقت الحياة إثر حريق التهم شقة أسرتها في مدينة أوسيم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.

وشهدت منطقة أوسيم بالجيزة حادثا مأساويا، حيث لقيت طفلة في الثالثة من عمرها مصرعها إثر إصابتها بالاختناق، نتيجة اندلاع حريق داخل شقتها بسبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء محمد أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد باندلاع حريق في أحد المنازل بأوسيم، أسفر عن وفاة طفلة صغيرة جراء اختناقها بالدخان الكثيف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي العقار.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لكشف ملابسات الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.