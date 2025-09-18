قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام عبري: مباحثات إسرائيلية – أمريكية في لندن حول استئناف مفاوضات الأسرى
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب.. 12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بها خاطرك
ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر
إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث
تايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
بهدف وأسيست لصلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
أحمد جلال: الخطيب مستمر في رئاسة الأهلي.. وترتيبات انتخابية مرتقبة
حوادث

ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر

ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مصرع طفل عقب سقوطه داخل حمام سباحة خاص بفيلا بمنشأة القناطر بالجيزة حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق طفل عامين داخل حمام سباحة خاص بفيلا يعمل والده كحارس لها عقب اختلال توازنه وسقوطه بمنشأة القناطر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

غرق طفل حمام سباحة منشأة القناطر مصرع طفل

