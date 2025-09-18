إطلاق دوري المدارس بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة استادات

في إطار جهود الدولة المصرية لاكتشاف المواهب الواعدة من الطلاب وبناء جيل رياضي متميز ، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والمهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي إطلاق دوري مدارس مصر للتنقيب عن المواهب وصقلها.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد اليوم بأحد الفنادق الكبري بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والذي شهد حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، والسيد محمد جبران وزير العمل والمهندس أحمد الضاهر نائب وزير التربية والتعليم وأعضاء مجلس ادارة شركتي استادات للاستثمار الرياضي وسيتي كلوب للمنشآت الرياضية .

يعتبر دوري مدارس مصر مشروعًا قوميًا يستهدف الاستثمار في طاقات الطلاب، واكتشاف وصقل المواهب الواعدة، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تدعم المنتخبات الوطنية، وتواكب توجه الدولة نحو جعل الرياضة أسلوب حياة، كما أنه أحد أهم المشروعات الناتجة عن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة والمشروع القومي للتنمية البشرية.

كما يأتي مشروع دوري المدارس في إطار السعى المستمر للدولة المصرية لدعم النشء والطلاب، واكتشاف المواهب المبكرة داخل المدارس، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وإعداد جيل واعد قادر على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلًا.

ويستهدف دوري المدارس تعزيز التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، إلى جانب تفعيل الشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي ، بما يضمن تنفيذ البطولة وفق معايير تنظيمية واحترافية تحقق الاستدامة وتكشف عن أبرز المواهب الطلابية.

من جانبه، أعرب المهندس سيف الوزيري في كلمته عن تقديره لجميع الحضور في المؤتمر الصحفي الموسع للإعلان عن إنطلاق دورى المدارس؛ وعلي رأسهم السادة الوزراء الذين حرصوا علي الحضور لدعم هذه المبادرة وهذا الحلم الذى ظل يراود خيال الجميع، سواء المهتمين والمنشغلين بالمجال التعليمى أو الرياضى، وكذلك أولياء الأمور، وظل حبيس الأدراج، لفترات طويلة.

أضاف الوزيري أن اليوم يتحول الخيال إلى واقع عملى على الأرض، والحلم إلى حقيقة بالإعلان عن إنطلاق دورى المدارس، من خلال الشراكة بين وزارة التربية والتعليم، وشركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضى، ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك ليكون متنفسا طبيعيا للرياضة فى مصر، من أقصاها إلى أقصاها، موضحا أن التعاون مع وزارتي الرياضة والتربية والتعليم ليس جديدا علي شركة استادات من خلال أندية سيتي كلوب وقناة مدرستنا 3.

تابع الوزيري أنه لأول مرة سيتم استخدام التكنولوجيا في هذا المشروع علي نطاق واسع ليس فقط في اكتشاف المواهب ولكن إيضا في بناء هوية رياضية رقمية متكاملة تتضمن البيانات الإساسية والبدنية والطبية ، ولأول مرة ايضا نستخدم البيانات التنبؤية بالاعتماد علي الذكاء الاصطناعي من خلال منصة بيلد اب لتحسين وتحليل أداء وصحة كل رياضي، لتحقيق الاهداف المطلوبة بدقة وسرعة عالية.

تابع الوزيري أن مشروع دورى المدارس، هو اللبنة الحقيقية للمساهمات الرياضية والتعليمية، فبجانب أنه متنفس للأطفال، فإنه دافع لتهيئة بيئة تعليمية أكثر صحية، إنطلاقا من من المقولة الخالدة العقل السليم فى الجسم السليم، واكتشاف قدرات وتفجير ابداعات التلاميذ والطلاب.

شدد الوزيري علي أن التعاون المثمر، بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، وشركة استادات، يمثل نقلة احترافية، وقدرة على استثمار الفرص، إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن الرياضة المدرسية هى الأرض الخصبة والمنبع الصافي لاكتشاف وتنمية ورعاية المواهب، والاستفادة منه فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وأن يكون رقما فى معادلة صناعة الرياضة؛ كما يتسق مشروع دورى المدارس مع رؤية الدولة المصرية الطموحة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم الشباب والرهان عليه، فالرياضة المدرسية تنمي في الشباب روح التنافس والتحدي، وتمنح الأمل بتحقيق النجاح وتخلق الطموح لتمثيل الوطن في المنافسات الإقليمية والدولية.

وفي كلمته ، هنأ الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الحضور بانطلاق دوري المدارس مشيرا إلي أهمية هذا المشروع للطلاب لاكتشاف مواهبهم الرياضية والإبداعية .

تابع أن هذا المشروع يساهم في بناء شخصية الطلاب وتنشأتهم تنشئة سليمة ، وسبق وأن أفرز هذا المشروع لاعبين عظام علي رأسهم النجم المصري العالمي محمد صلاح .

أضاف عبد اللطيف أن هذا المشروع يعد محفزا للطلاب علي التفوق ويزيد من الانتماء للوطن وينمي الإبداع لتقديم أفضل ما لديهم لذا لابد من تضافر كل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

تابع أن دوري المدارس يعتبر بحق مصنعا للمواهب التي تعد رافدا مهما للمنتخبات الوطنية في المحافل الدولية والعالمية ، كما يأتي في اطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان واكتشاف وتنمية المواهب ورعاية المبدعين .

وبدوره أكد الدكتور أشرف صبحي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن دوري مدارس مصر يعتبر خطوة استراتيجية نحو صناعة أبطال جدد، وترسيخ الرياضة كأداة للتنمية وبناء الإنسان.

أضاف صبحي أن مشروع دوري المدارس يعتبر نتاج طبيعي للتعاون بين وزارتي الرياضة والتربية والتعليم وشركة استادات للاستثمار الرياضي ، موضحا أنه سيتم انتقاء المواهب وإفرازها وتقديمها للأندية للتعاقد معها .

تابع صبحي أن هناك تركيز واهتمام كبيرين لانجاح هذا المشروع من خلال توفير أحدث وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحليل أداء وبيانات الطلاب وهو الدور الذي تقوم به شركة استادات من خلال منصة Build up أكبر منصة رياضية في مصر .