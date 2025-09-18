مجـ.ــزر غير شرعي| ضبط لحوم فاسدة بالبحر الأحمر في حملة مفاجئة لإنقاذ صحة المواطنين

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع مباحث التموين، كميات من اللحوم الفاسدة وأخرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك في إطار حملات التفتيش المستمرة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المطروحة أمام المواطنين.

وأوضحت المديرية أن الحملة، التي قادها أطباء من إدارة المجازر والتفتيش البيطري برئاسة الدكتورة رشا ربيع، رئيس قسم التفتيش على اللحوم، تمكنت من ضبط 54 كيلوجرامًا من لحوم البتلو المذبوحة خارج المجازر الرسمية، بالإضافة إلى 54 كيلوجرامًا أخرى من اللحوم والطيور والأسماك بأحد المطاعم، ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكدت المديرية أنه تم تحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وتسليمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن هذه الحملات ستتواصل بصفة منتظمة للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والمنتجات الحيوانية، حرصًا على الصحة العامة.

وبحسب البيان، تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء الدين فاروق، وتحت إشراف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة من الدكتورة رشا صلاح أحمد، مدير المديرية، في إطار خطة متكاملة تستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق والمطاعم والمحال الغذائية بالمحافظة.