وزير التعليم ومحافظ الجيزة يفتتحان 3 مدارس جديدة
أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة
ملك إسبانيا: منتدى الأعمال المصري ـ الإسباني فرصة سانحة لتحسين العلاقات وبناء مستقبل مشترك
ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى
الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة
الرئيس السيسي يوافق على بروتوكول اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات
غياب الجوكر يحبط فيريرا.. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة
إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. بث مباشر لحظة بلحظة
مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية
ما هي «الخريدة البهية» التي كرم شيخ الأزهر طلابها؟
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية

منار عبد العظيم

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، أن مصر وإسبانيا تربطهما علاقات تاريخية قوية، مشيرًا إلى أهمية هذا الإرث المشترك في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

مصر ركيزة استقرار في منطقة المتوسط

وشدد الوزير خلال مؤتمر صحفي  على أن إسبانيا تُدرك الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي في منطقة البحر المتوسط، معتبرًا القاهرة شريكًا لا غنى عنه في جهود الأمن والتنمية بالمنطقة.

صوت مصر مسموع ومؤثّر

قال وزير الخارجية الإسباني إن بلاده تولي أهمية كبيرة لصوت مصر في المحافل الدولية، وتعتبرها شريكًا أساسيًا في ملفات السياسة الإقليمية والدولية.

تقدير للتجربة الاقتصادية المصرية

وأعرب عن تقدير الحكومة الإسبانية لجهود مصر في التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن التجربة المصرية في جذب الاستثمارات تُعد نموذجًا ملهمًا في المنطقة.

دعم اقتصادي متواصل

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن إسبانيا ملتزمة بدعم مصر اقتصاديًا، وستواصل تعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

