وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، أن مصر وإسبانيا تربطهما علاقات تاريخية قوية، مشيرًا إلى أهمية هذا الإرث المشترك في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

مصر ركيزة استقرار في منطقة المتوسط

وشدد الوزير خلال مؤتمر صحفي على أن إسبانيا تُدرك الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي في منطقة البحر المتوسط، معتبرًا القاهرة شريكًا لا غنى عنه في جهود الأمن والتنمية بالمنطقة.

صوت مصر مسموع ومؤثّر

قال وزير الخارجية الإسباني إن بلاده تولي أهمية كبيرة لصوت مصر في المحافل الدولية، وتعتبرها شريكًا أساسيًا في ملفات السياسة الإقليمية والدولية.

تقدير للتجربة الاقتصادية المصرية

وأعرب عن تقدير الحكومة الإسبانية لجهود مصر في التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن التجربة المصرية في جذب الاستثمارات تُعد نموذجًا ملهمًا في المنطقة.

دعم اقتصادي متواصل

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن إسبانيا ملتزمة بدعم مصر اقتصاديًا، وستواصل تعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.