هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
بصور من المستشفى ... معلومات صادمة عن مرض بيلا حديد
موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مدبولي: مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية
حسام هيبة يناقش مع سفير سريلانكا فرص التعاون الاستثماري بين البلدين

حسام هيبة وسفير سريلانكا
حسام هيبة وسفير سريلانكا
علياء فوزى

 استقبل  حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  السفير سيسيرا سينفراتنا سفير جمهورية سريلانكا لدى مصر

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين و بحث آليات تفعيل اللجنة الوزارية المشتركه لدفع العلاقات الاقتصادية، في ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات مؤخرًا بعد لقاء وزيري الخارجية في أغسطس الماضي.

أشاد الجانبان بالاستثمارات السريلانكية الناجحة في مصر

كما أكد السفير تطلع بلاده لزيادة هذه الاستثمارات، لا سيما في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى الخبرة الطويلة التي تمتلكها سريلانكا في هذه الصناعات، واستعدادها لتبادل المعرفة لصالح الطرفين.

واستعرض حسام هيبة الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار ، مؤكدًا أن مصر تشهد تحولًا نوعيًا فى مناخ الاستثمار 

وأعرب السفير عن سعادته بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تعود إلى القرن الـ13، حين وصلت أولى البعثات التجارية من سريلانكا إلى مصر، 

وأضاف أن الحكومة السريلانكية المنتخبة ديمقراطيًا تركز بشكل كبير على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد استطاعت تجاوز الأزمة الاقتصادية الأخيرة، كما أشار إلى تحسن بيئة الأعمال في بلاده ونجاحها في جذب استثمارات أجنبية مباشرة .

واختتم الجانبين بتأكيده على أهمية تعزيز التعاون المشترك، خاصة في قطاع النسيج والتكنولوجيا المالية والسياحة و عن استعدادهما لتعزيز النمو الاستثمارى بين البلدين .



 

الاقتصادي الاستثماري التعاون المشترك نمو التعاون

