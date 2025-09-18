قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إسبانيا تعلن عن التحقيق في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة" للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

أورتيز
أورتيز

أصدر المدعي العام الإسباني، ألفارو جارسيا أورتيز، اليوم /الخميس/ أوامره بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وذكرت وكالة أنباء /كاتالان نيوز/ الكتالونية أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من دوريس ديلجادو، المدعية العامة لشؤون حقوق الإنسان، وذلك بعد دراستها تقريراً قدمته الشرطة الوطنية الإسبانية في يونيو الماضي.
ويشير التقرير إلى وقائع قد تشكل جرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة.
وبحسب الوكالة، يهدف التحقيق إلى جمع الأدلة ذات الصلة بالمخاوف من انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي، وضمان توفرها لدى الجهات المختصة.
ويشير قرار فتح التحقيق إلى وجود قضيتين قيد النظر لدى المحاكم الدولية، إحداهما لدى محكمة العدل الدولية والأخرى التي يتولاها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ويؤكد القرار أيضا واجب إسبانيا في التعاون وفقا لاتفاقياتها الدولية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحقيق يتماشى مع توصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، التي دعت الدول إلى التعاون مع التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن تسع إجراءات لدعم غزة، منها حظر توريد السلاح إلى إسرائيل ومنع دخول "مروجي الإبادة الجماعية"، فضلا عن ومنع مرور سفن الشحن التي تحمل أسلحة في المياه الإقليمية الإسبانية.

المدعي العام الإسباني جرائم ضد الإنسانية غزة

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

