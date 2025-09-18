السبت.. بدء تسكين الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية في بنها

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة بنها، بدء أعمال تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وفقا لنتيجة القبول بالمدن الجامعية التي تم اعتمادها من قبل الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها، لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، للطلاب والطالبات الذين تقدموا للمدن حتى 31 / 8 / 2025، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن قطاع المدن الجامعية بالجامعة حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي.

أوضحت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة بنها، أنه جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، بضرورة تسكين الطلاب والطالبات المتقدمين للمدن الجامعية منذ اليوم الأول في العام الدراس.

وأشار إلى أنه تم اعتماد نتيجة القبول بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات الذين تقدموا للمدن حتى 31 - 8 - 2025، من الدكتورة جيهان عبدالهادي، نائب رئيس الجامعة، وسوف يتم استقبال الطلاب اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 20 - 9 - 2025، بالمدن الجامعية، موضحة أن التسكين يتم بنظام إلكتروني، وكذلك دفع المصروفات يتم على موقع الزهراء، مثلما تم دفع رسوم الالتحاق والكشف الطبي.

من جانبه قال الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام علي المدن الجامعية، إن القبول سيتم وفقًا للقواعد المعتمدة، وأن شروط القبول بالمدن الجامعية تتضمن أن يكون الطالب من الطلاب النظاميين في مرحلة الليسانس، أو البكالوريوس بإحدى كليات جامعة بنها، وألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجا.