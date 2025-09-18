استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل، بعد إدانته بخطف طفلة بالتحايل ومواقعتها قسرًا، حيث استدرج المجني عليها إلى مسكنه بحيلة خادعة، أوهمها خلالها بالتحدث مع والدته حول ارتباطهما مستقبلًا، ثم انفرد بها واعتدى عليها جنسيًا، في واقعة مأساوية هزّت أرجاء القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أحالت النيابة العامة المتهم:- "يوسف م م ع" السن: ٢٣ سنة - عامل - مقيم شارع العمدة بهتيم - ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ۱۳۳۷۲ لسنة ۲۰۲٥ قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ١٥٢٥ لسنة ۲۰۲٥ کلی جنوب بنها، لأنه في ٢٠٢٥/٢/٢٨ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خطف بالتحايل المجني عليها الطفلة "ياسمين خ أ" بأن استدرجها إلى مسكنه بعدما أوهما بالتحدث قليلاً مع والدته حول علاقتهم مستقبلا قاصداً من ذلك أبعادها عن ذويها واعين المارة فتمكن بذلك من الاختلاء بها في ذلك المسكن علي النحو المبين بالتحقيقات.



وأشار أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية مواقعة الطفلة المخطوفة وهي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان واقع المجني عليها الطفلة المخطوفة والتي لم تبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية بان جردها من ملابسها وتعدي عليها على النحو المبين بالتحقيقات.