تعاون غير مسبوق مع مصر.. ملك إسبانيا: 60 شركة بـ900 مليون دولار استثمارات مباشرة
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري: بعتها بـ 180 ألف جنيه لـ تاجر دهب معرفة
الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في منطقة معبد تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية|صور
شاهد.. حفريات أقدم منطقة أثرية بطور سيناء.. وأطفال يعبرون عليها
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية

إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل، بعد إدانته بخطف طفلة بالتحايل ومواقعتها قسرًا، حيث استدرج المجني عليها إلى مسكنه بحيلة خادعة، أوهمها خلالها بالتحدث مع والدته حول ارتباطهما مستقبلًا، ثم انفرد بها واعتدى عليها جنسيًا، في واقعة مأساوية هزّت أرجاء القليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
الإحالة إلي المحاكمة الجنائية أحالت النيابة العامة المتهم:- "يوسف م م ع" السن: ٢٣ سنة - عامل - مقيم شارع العمدة بهتيم - ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ۱۳۳۷۲ لسنة ۲۰۲٥ قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ١٥٢٥ لسنة ۲۰۲٥ کلی جنوب بنها، لأنه في ٢٠٢٥/٢/٢٨ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خطف بالتحايل المجني عليها الطفلة "ياسمين خ أ" بأن استدرجها إلى مسكنه بعدما أوهما بالتحدث قليلاً مع والدته حول علاقتهم مستقبلا قاصداً من ذلك أبعادها عن ذويها واعين المارة فتمكن بذلك من الاختلاء بها في ذلك المسكن علي النحو المبين بالتحقيقات.


وأشار أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية مواقعة الطفلة المخطوفة وهي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان واقع المجني عليها الطفلة المخطوفة والتي لم تبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية بان جردها من ملابسها وتعدي عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

