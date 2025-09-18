قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاون غير مسبوق مع مصر.. ملك إسبانيا: 60 شركة بـ900 مليون دولار استثمارات مباشرة
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري: بعتها بـ 180 ألف جنيه لـ تاجر دهب معرفة
الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في منطقة معبد تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية|صور
شاهد.. حفريات أقدم منطقة أثرية بطور سيناء.. وأطفال يعبرون عليها
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%

تنسيق الأزهر
تنسيق الأزهر
عبد الرحمن محمد

تنسيق الأزهر.. أعلنت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تفاصيل نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2025 – 2026م، حيث شملت نسب القبول لمختلف الكليات والمعاهد التابعة للجامعة في القاهرة والأقاليم.

وجاء الحد الأدنى لكليات البنات بالقسم العلمي على النحو التالي: طب بنات القاهرة 95.08%، صيدلة بنات القاهرة 92.15%، هندسة بنات القاهرة 89.54%، تمريض بنات القاهرة 88.92%، الذكاء الاصطناعي 87.69%. 

كما أعلن أن معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة سجل 86%، فيما سجلت كلية الإعلام 71.38%، وكلية التجارة 76.15%.

وقدّم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب والطالبات الجدد، ووجه الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على دعمه المستمر، كما أعرب عن تقديره لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفريق التحول الرقمي وكل من ساهم في نجاح عملية التنسيق الإلكتروني.

وأشار الدكتور داود إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي على مستوى المناطق الجغرافية (القاهرة – بحري – قبلي) تعزيزًا لمبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات.

وأوضح أن عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية بلغ 129885 طالبًا، تقدم منهم للتنسيق الإلكتروني 102988 طالبًا وطالبة. 

وجاءت أبرز الحدود الدنيا للكليات على النحو التالي

 طب البنين والبنات بالقاهرة 95.08%، دمياط 94.31%، أسيوط 93.69%.
 صيدلة القاهرة 92.15%، وأسيوط 91.38%.
 طب الأسنان بالقاهرة 93.38%، وأسيوط 93.8%.
 هندسة القاهرة بنين وبنات 89.54%، قنا للبنات 89.32%، قنا للبنين 88.62%.
 كلية العلوم بنين القاهرة 78.92%، واللغات والترجمة 78.77%.
 كلية التمريض بنات القاهرة 88.92%، وكلية الإعلام بنات 79.38%.

وأكد رئيس الجامعة أن تعديل الترشيحات وتقليل الاغتراب سيكون متاحًا في المواعيد المعلنة لضمان إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لاختيار الكليات الأنسب لهم.

وجاء الحد الأدنى لعدد من الكليات على النحو التالي

 طب بنين وبنات القاهرة 95.08%، دمياط 94.31%، أسيوط 93.69%.
 صيدلة بنين وبنات القاهرة 92.15%، أسيوط 91.38%.
 طب الأسنان بنين وبنات القاهرة 93.38%، أسيوط 93.8%.
 هندسة بنين وبنات القاهرة 89.54%، هندسة قنا للبنات 89.32%، وللبنين 88.62%.
 


 

تنسيق الأزهر جامعة الأزهر معهد إعداد فني التحاليل كلية الإعلام تنسيق الأزهر 2025 نتيجة تنسيق الازهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

ترشيحاتنا

أرشيفية

تصل إلى 15%| موعد المراجعة الدورية لتحريك أسعار المنتجات البترولية.. خبير يوضح

صورة أرشيفية

تصعيد إسرائيلي مستمر على غزة واستهداف مكثّف للمدنيين ومناطق النزوح

صورة أرشيفية

خبير: تقليل توتر طلاب الثانوية يبدأ من دعم الأهل وتنظيم الوقت

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

فيديو

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد