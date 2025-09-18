تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%

تنسيق الأزهر.. أعلنت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تفاصيل نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2025 – 2026م، حيث شملت نسب القبول لمختلف الكليات والمعاهد التابعة للجامعة في القاهرة والأقاليم.

وجاء الحد الأدنى لكليات البنات بالقسم العلمي على النحو التالي: طب بنات القاهرة 95.08%، صيدلة بنات القاهرة 92.15%، هندسة بنات القاهرة 89.54%، تمريض بنات القاهرة 88.92%، الذكاء الاصطناعي 87.69%.

كما أعلن أن معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة سجل 86%، فيما سجلت كلية الإعلام 71.38%، وكلية التجارة 76.15%.

وقدّم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب والطالبات الجدد، ووجه الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على دعمه المستمر، كما أعرب عن تقديره لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفريق التحول الرقمي وكل من ساهم في نجاح عملية التنسيق الإلكتروني.

وأشار الدكتور داود إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي على مستوى المناطق الجغرافية (القاهرة – بحري – قبلي) تعزيزًا لمبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات.

وأوضح أن عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية بلغ 129885 طالبًا، تقدم منهم للتنسيق الإلكتروني 102988 طالبًا وطالبة.

وجاءت أبرز الحدود الدنيا للكليات على النحو التالي

طب البنين والبنات بالقاهرة 95.08%، دمياط 94.31%، أسيوط 93.69%.

صيدلة القاهرة 92.15%، وأسيوط 91.38%.

طب الأسنان بالقاهرة 93.38%، وأسيوط 93.8%.

هندسة القاهرة بنين وبنات 89.54%، قنا للبنات 89.32%، قنا للبنين 88.62%.

كلية العلوم بنين القاهرة 78.92%، واللغات والترجمة 78.77%.

كلية التمريض بنات القاهرة 88.92%، وكلية الإعلام بنات 79.38%.

وأكد رئيس الجامعة أن تعديل الترشيحات وتقليل الاغتراب سيكون متاحًا في المواعيد المعلنة لضمان إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لاختيار الكليات الأنسب لهم.

وجاء الحد الأدنى لعدد من الكليات على النحو التالي

طب بنين وبنات القاهرة 95.08%، دمياط 94.31%، أسيوط 93.69%.

صيدلة بنين وبنات القاهرة 92.15%، أسيوط 91.38%.

طب الأسنان بنين وبنات القاهرة 93.38%، أسيوط 93.8%.

هندسة بنين وبنات القاهرة 89.54%، هندسة قنا للبنات 89.32%، وللبنين 88.62%.





