تنسيق الأزهر 2025 .. 95.08% طب بنات القاهرة.. 92.15% صيدلة بنات.. و89.54% هندسة بنات

نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. كشفت جامعة الأزهر عن تفاصيل نتيجة التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2025 – 2026م، حيث أوضح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن الحد الأدنى للقبول بكليات البنات بالقسم العلمي جاء كالتالي:

طب بنات القاهرة 95.08%، صيدلة بنات القاهرة 92.15%، هندسة بنات القاهرة 89.54%، تمريض بنات القاهرة 88.92%، والذكاء الاصطناعي 87.69%.

وقدم داود التهنئة للطلاب الجدد، معبرًا عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه الدائم للجامعة، ولجميع الجهات التي شاركت في إنجاح عملية التنسيق، من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفريق التحول الرقمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والذكاء الاصطناعي على مستوى المناطق الجغرافية (القاهرة – بحري – قبلي)، تعزيزًا لمبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات.

كما أعلن أن عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية بلغ 129885 طالبًا، تقدم منهم للتنسيق الإلكتروني 102988 طالبًا وطالبة.

وجاء الحد الأدنى لعدد من الكليات على النحو التالي:

طب بنين وبنات القاهرة 95.08%، دمياط 94.31%، أسيوط 93.69%.

صيدلة بنين وبنات القاهرة 92.15%، أسيوط 91.38%.

طب الأسنان بنين وبنات القاهرة 93.38%، أسيوط 93.8%.

هندسة بنين وبنات القاهرة 89.54%، هندسة قنا للبنات 89.32%، وللبنين 88.62%.

القسم العلمى بنات

كلية التمريض بنات ( 578) درجة بنسبة 88.92 %

كلية العلوم تخصص عام ( 542 ) درجة 83.83%

كلية التمريض فصول دمياط ( 572) درجة بنسبة 88 ٪

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 557 ) درجة بنسبة 85.69%

كلية الاعلام ( 516 ) درجة بنسبة 79.38 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية ( 488) درجة بنسبة 75.08 % .





