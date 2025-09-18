قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون غير مسبوق مع مصر.. ملك إسبانيا: 60 شركة بـ900 مليون دولار استثمارات مباشرة
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري: بعتها بـ 180 ألف جنيه لـ تاجر دهب معرفة
الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في منطقة معبد تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية|صور
شاهد.. حفريات أقدم منطقة أثرية بطور سيناء.. وأطفال يعبرون عليها
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
تنسيق الأزهر 2025.. مؤشر كليات القمة للقسم الأدبي بنات

شيماء جمال

أعلنت جامعة الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق الأزهر 2025 خلال مؤتمر صحفي بمقر المبنى الإداري للجامعة بمدينة نصر.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن الجديد هذا العام يتمثل في 4 كليات جديدة، لم تكن موجودة من قبل وهي كلية الطب البيطري بالبحيرة وكلية الطب البيطري بأسيوط، وكلية الذكاء الاصطناعي للبنين والبنات في القاهرة.

كما تم افتتاح كليتين جديدتين في المحافظات الحدودية، وهما كلية البنات الأزهرية في مطروح وكلية البنين الأزهرية في الوادي الجديد، علاوة على كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين في بني سويف وكلية البنات الأزهرية في قنا، وافتتاح شعبة اللغة الإندونيسية في كلية اللغات والترجمة لأول مرة في الكلية، ليصل عدد اللغات في الكلية 14 لغة.

مؤشر كليات القمة للقسم الأدبي بنات

  • الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة قسم اللغة الألمانية 93.22%.
  • الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة قسم اللغة الإسبانية 92.03%.
     
  • اللغة الإنجليزية ترجمة فورية 91.01%.
     
  • الإعلام بنات بالقاهرة  83.72%.
     
  • التربية بنات بالقاهرة شعبة التربية الخاصة 87.62%.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم فتح باب تعديل الترشيح، والذين لم يتقدموا للتنسيق يومي السبت والأحد الموافقين ٢٠ - ٢١ سبتمبر، كما سيتم فتح باب تقليل الاغتراب يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٣ - ٢٤.

