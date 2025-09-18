تنسيق الأزهر 2025.. مؤشر كليات القمة للقسم الأدبي بنات

أعلنت جامعة الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق الأزهر 2025 خلال مؤتمر صحفي بمقر المبنى الإداري للجامعة بمدينة نصر.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن الجديد هذا العام يتمثل في 4 كليات جديدة، لم تكن موجودة من قبل وهي كلية الطب البيطري بالبحيرة وكلية الطب البيطري بأسيوط، وكلية الذكاء الاصطناعي للبنين والبنات في القاهرة.

كما تم افتتاح كليتين جديدتين في المحافظات الحدودية، وهما كلية البنات الأزهرية في مطروح وكلية البنين الأزهرية في الوادي الجديد، علاوة على كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين في بني سويف وكلية البنات الأزهرية في قنا، وافتتاح شعبة اللغة الإندونيسية في كلية اللغات والترجمة لأول مرة في الكلية، ليصل عدد اللغات في الكلية 14 لغة.

مؤشر كليات القمة للقسم الأدبي بنات

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة قسم اللغة الألمانية 93.22%.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة قسم اللغة الإسبانية 92.03%.



اللغة الإنجليزية ترجمة فورية 91.01%.



الإعلام بنات بالقاهرة 83.72%.



التربية بنات بالقاهرة شعبة التربية الخاصة 87.62%.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم فتح باب تعديل الترشيح، والذين لم يتقدموا للتنسيق يومي السبت والأحد الموافقين ٢٠ - ٢١ سبتمبر، كما سيتم فتح باب تقليل الاغتراب يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٣ - ٢٤.