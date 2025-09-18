الأهلي يقترب من الحسم .. من الاقرب لتدريب الأحمر ؟

تواصل إدارة النادي الأهلي مفاوضاتها المكثفة خلال الأيام الماضية لاختيار المدير الفني الأجنبي الجديد، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين يوم 30 أغسطس الماضي في الدوري الممتاز.

وأسندت الإدارة المهمة بشكل مؤقت إلى عماد النحاس، يعاونه كل من عادل مصطفى كمدرب عام، ومحمد نجيب كمدرب مساعد، وأمير عبد الحميد مدرب لحراس المرمى.

مفاضلة بين 3 مدربين

ورغم اعتذار عدد من المدربين عن قيادة الأهلي، كان آخرهم السويسري أورس فيشر والبرتغاليان باولو بينتو وسيرجيو كونسيساو، إلا أن المفاوضات ما زالت مستمرة، مع وجود مفاضلة حالية بين ثلاثة مدربين من البرتغال وألمانيا وأمريكا الجنوبية.

كما رفض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، العرض المقدم له، رغم قناعة العديد من مسؤولي الأهلي بقدراته.

شوبير ينفي مفاوضات مع فيتوريا

الإعلامي أحمد شوبير أكد في تصريحات عبر قناة الأهلي أنه "لم يحدث أي تواصل رسمي أو غير رسمي بين النادي وروي فيتوريا"، مشددا على أن المدرب البرتغالي لم يكن ضمن الخيارات المطروحة، نظرا لظروف رحيله مؤخرا عن الدوري اليوناني.

وأضاف: "الأهلي لديه ثلاثة مرشحين أقوياء بالفعل، وعماد النحاس سيواصل مهمته بشكل مؤقت حتى حسم الملف".

أبرز المرشحين سانتوس وفيشر في الصورة

تضم القائمة النهائية للأهلي البرتغالي فرناندو سانتوس، المدير الفني الأسبق لمنتخب البرتغال، إلى جانب السويسري أورس فيشر، إضافة إلى مدرب من أمريكا الجنوبية، مع وجود تحفظ داخل النادي على المدرسة اللاتينية بسبب تجارب سابقة لم تحقق النجاح المطلوب.

من هو أورس فيشر؟

لاعب سويسري سابق (1983 – 2003) مثل ناديي زيورخ وسانت جالين.

بدأ مسيرته التدريبية مع فرق الشباب في زيورخ ثم عمل مساعدا للفريق الأول قبل أن يتولى القيادة الفنية عام 2010.

قاد زيورخ لتحقيق وصافة الدوري موسم 2010-2011 بفارق نقطة عن بازل.

درب ثون السويسري وحقق طفرة كبيرة معه بالتأهل إلى الدوري الأوروبي.

مع يونيون برلين الألماني، اعتمد على خطط متنوعة أبرزها 3-5-2 و4-2-3-1، وحقق نجاحات لافتة في البوندسليغا.

من هو فرناندو سانتوس؟

مواليد أكتوبر 1954، لعب كظهير أيسر سابقا.

درب أندية كبرى في البرتغال مثل بورتو، وحقق خمسة ألقاب.

خاض تجربة مميزة في اليونان مع أيك أثينا وباوك، قبل أن يقود المنتخب اليوناني في كأس العالم ويورو 2012.

حقق انجازا تاريخيا مع منتخب البرتغال بالتتويج ببطولة يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

تولى تدريب بولندا ثم بشكتاش التركي، ويشغل حاليًا منصب المدير الفني لمنتخب أذربيجان منذ يونيو 2024.