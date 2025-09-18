قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7
الأهلي يقترب من الحسم .. من الاقرب لتدريب الأحمر ؟
عينه علي صدارة الدوري.. الزمالك يخشى مفاجآت الإسماعيلي في عقر داره
الأهلي يقترب من الحسم .. من الاقرب لتدريب الأحمر ؟

أمينة الدسوقي

تواصل إدارة النادي الأهلي مفاوضاتها المكثفة خلال الأيام الماضية لاختيار المدير الفني الأجنبي الجديد، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين يوم 30 أغسطس الماضي في الدوري الممتاز.

وأسندت الإدارة المهمة بشكل مؤقت إلى عماد النحاس، يعاونه كل من عادل مصطفى كمدرب عام، ومحمد نجيب كمدرب مساعد، وأمير عبد الحميد مدرب لحراس المرمى.

مفاضلة بين 3 مدربين

ورغم اعتذار عدد من المدربين عن قيادة الأهلي، كان آخرهم السويسري أورس فيشر والبرتغاليان باولو بينتو وسيرجيو كونسيساو، إلا أن المفاوضات ما زالت مستمرة، مع وجود مفاضلة حالية بين ثلاثة مدربين من البرتغال وألمانيا وأمريكا الجنوبية.

كما رفض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، العرض المقدم له، رغم قناعة العديد من مسؤولي الأهلي بقدراته.

شوبير ينفي مفاوضات مع فيتوريا

الإعلامي أحمد شوبير أكد في تصريحات عبر قناة الأهلي أنه "لم يحدث أي تواصل رسمي أو غير رسمي بين النادي وروي فيتوريا"، مشددا على أن المدرب البرتغالي لم يكن ضمن الخيارات المطروحة، نظرا لظروف رحيله مؤخرا عن الدوري اليوناني.

وأضاف: "الأهلي لديه ثلاثة مرشحين أقوياء بالفعل، وعماد النحاس سيواصل مهمته بشكل مؤقت حتى حسم الملف".

أبرز المرشحين سانتوس وفيشر في الصورة

تضم القائمة النهائية للأهلي البرتغالي فرناندو سانتوس، المدير الفني الأسبق لمنتخب البرتغال، إلى جانب السويسري أورس فيشر، إضافة إلى مدرب من أمريكا الجنوبية، مع وجود تحفظ داخل النادي على المدرسة اللاتينية بسبب تجارب سابقة لم تحقق النجاح المطلوب.

من هو أورس فيشر؟

لاعب سويسري سابق (1983 – 2003) مثل ناديي زيورخ وسانت جالين.

بدأ مسيرته التدريبية مع فرق الشباب في زيورخ ثم عمل مساعدا للفريق الأول قبل أن يتولى القيادة الفنية عام 2010.

قاد زيورخ لتحقيق وصافة الدوري موسم 2010-2011 بفارق نقطة عن بازل.

درب ثون السويسري وحقق طفرة كبيرة معه بالتأهل إلى الدوري الأوروبي.

مع يونيون برلين الألماني، اعتمد على خطط متنوعة أبرزها 3-5-2 و4-2-3-1، وحقق نجاحات لافتة في البوندسليغا.

من هو فرناندو سانتوس؟

مواليد أكتوبر 1954، لعب كظهير أيسر سابقا.

درب أندية كبرى في البرتغال مثل بورتو، وحقق خمسة ألقاب.

خاض تجربة مميزة في اليونان مع أيك أثينا وباوك، قبل أن يقود المنتخب اليوناني في كأس العالم ويورو 2012.

حقق انجازا تاريخيا مع منتخب البرتغال بالتتويج ببطولة يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

تولى تدريب بولندا ثم بشكتاش التركي، ويشغل حاليًا منصب المدير الفني لمنتخب أذربيجان منذ يونيو 2024.

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

الجيش التركي

تركيا: تواجدنا بسوريا في إطار الدفاع المشترك والإنسحاب منها لايمكن النظر فيه

سوريا - أرشيفي

أمنية وعسكرية .. سوريا والاحتلال يبرمان اتفاقيات متتالية قبل نهاية العام الحالي

خلال اللقاء

وزير الخارجية الإسباني يبحث مع وزيرة التعاون الدولي سبل التعاون بين البلدين

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

