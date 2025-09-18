فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

وجه البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحذيرًا قويًا للاعبيه قبل مواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن فيريرا شدد على لاعبيه بضرورة تفادي الأخطاء الفردية، محذرًا من تكرار سيناريو مباراة وادي دجلة، التي خسرها الفريق بنتيجة 2-1، بعدما استغل المنافس التحولات السريعة وخطأ أحمد فتوح في بناء الهجمة.

وطالب المدير الفني لاعبيه بالتركيز الكامل وعدم الاستهانة بموقف الإسماعيلي في جدول ترتيب الدوري، مؤكدًا أن "الدراويش" سيقاتلون للخروج بنتيجة إيجابية والابتعاد عن أزماتهم الحالية.