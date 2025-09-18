عينه علي صدارة الدوري.. الزمالك يخشى مفاجآت الإسماعيلي في عقر داره

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الخميس ضيفا على نظيره فريق الإسماعيلي علي ملعب الدراويش في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.





وتقام مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الخامسة مساء يوم الخميس علي ملعب استاد الإسماعيلية.



وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الإسماعيلي والزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ويسعي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلي صدارة الدوري المحلي وإزاحة نظيره فريق المصري البورسعيدي من عرش صدارة المسابقة المحلية وذلك عبر تحقيق الفوز على نظيره فريق الإسماعيلي في عقر داره ووسط جماهيره.



تعثر زملكاوي

شهدت آخر مواجهتين بين فريق الزمالك أمام الإسماعيلي في مدينة الإسماعيلية تعثرًا حيث تلقي الفارس الأبيض خسارة بنتيجة 2-1 تحت قيادة المدرب الكولومبي أوسوريو .



كما تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوميز في مدينة الإسماعيلية سلبيا أمام نظيره فريق الدراويش ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ويعول الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في أول مباراة ضد الإسماعيلي تحت قيادة يانيك فيريرا في مدينة الإسماعيلية علي اقتناص الفوز والحصول علي الثلاث نقاط والعودة إلي صدارة المسابقة المحلية مجددا.