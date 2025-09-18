أفضل جيل بلا منافس.. عمرو الدردير يتغزل بلاعبي الزمالك

وجه الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير، إشادة بلاعبي نادي الزمالك، قبل مواجهة الإسماعيلي اليوم في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "الجيل ده أفضل جيل في مصر حالياً وبدون منافسة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الإسماعيلي المقرر لها في الخامسة مساء اليوم، الخميس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأبيض في مباراة الإسماعيلي كل من محمود حمدي " الونش" للإيقاف، ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وأحمد ربيع للإصابة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي

استقر يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام الإسماعيلي، على ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ـ حراسة المرمى: محمد صبحي.

ـ خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج.

ـ خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر، نبيل عماد دونجا.

ـ خط الهجوم: آدم كايد، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.