خالد الغندور ينعى والدة الكابتن علاء ميهوب ويطلب من متابعيه الدعاء لها

نعى الإعلامي خالد الغندور، والدة كابتن علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "البقاء لله في وفاة والدة الكابتن الكبير علاء ميهوب ربنا يرحمها ويغفر لها وأتمني من الجميع الدعاء لها".

وتقدّم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة بواجب العزاء لعلاء ميهوب، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، في وفاة والدته.

وفي بيانه، تمنى الأهلي أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ويجعلها من أهل الجنة، وأعرب عن خالص تعازيه في هذا المصاب الجلل.

وقال البيان: 'إنا لله وإنا إليه راجعون'، مشيدًا بقوة وصلابة أسرة ميهوب في هذه اللحظات الصعبة.

الأهلي يعبر عن كامل تضامنه مع الكابتن علاء ميهوب، ويؤكد دعمه له في هذا الوقت العصيب، متمنيًا له ولعائلته الصبر والسلوان.