تأجيل محاكمة طفل المرور و2 آخرين في التعدي على طالب بالمقطم لـ1 أكتوبر
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة علاء ميهوب نجم الأهلي السابق

علاء ميهوب
علاء ميهوب
القسم الرياضي

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء والدة علاء ميهوب نجم النادي الأهلي السابق.

وسيتم أداء صلاة الجنازة على والدة علاء ميهوب نجم الأهلي السابق بعد صلاة العصر اليوم الأربعاء بمسجد محمد أحمد في الحوامدية.

على أن يتم تشييع الجنازة لمثواها الأخير في مقابر أبو والي بالحوامدية.

وتقدم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة بواجب العزاء لعلاء ميهوب، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، في وفاة والدته.


وفي بيانه، تمنى الأهلي أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ويجعلها من أهل الجنة، وأعرب عن خالص تعازيه في هذا المصاب الجلل.

وقال البيان: 'إنا لله وإنا إليه راجعون'، مشيدًا بقوة وصلابة أسرة ميهوب في هذه اللحظات الصعبة.


الأهلي يعبر عن كامل تضامنه مع الكابتن علاء ميهوب، ويؤكد دعمه له في هذا الوقت العصيب، متمنيًا له ولعائلته الصبر والسلوان.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي علاء ميهوب فريق الأهلي

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
هيدي كرم
نيسان سنترا
تويوتا bZ7
