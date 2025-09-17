موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة علاء ميهوب نجم الأهلي السابق

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء والدة علاء ميهوب نجم النادي الأهلي السابق.

وسيتم أداء صلاة الجنازة على والدة علاء ميهوب نجم الأهلي السابق بعد صلاة العصر اليوم الأربعاء بمسجد محمد أحمد في الحوامدية.

على أن يتم تشييع الجنازة لمثواها الأخير في مقابر أبو والي بالحوامدية.

وتقدم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة بواجب العزاء لعلاء ميهوب، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، في وفاة والدته.



وفي بيانه، تمنى الأهلي أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ويجعلها من أهل الجنة، وأعرب عن خالص تعازيه في هذا المصاب الجلل.

وقال البيان: 'إنا لله وإنا إليه راجعون'، مشيدًا بقوة وصلابة أسرة ميهوب في هذه اللحظات الصعبة.



الأهلي يعبر عن كامل تضامنه مع الكابتن علاء ميهوب، ويؤكد دعمه له في هذا الوقت العصيب، متمنيًا له ولعائلته الصبر والسلوان.