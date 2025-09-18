موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي يانيك فيريرا، حسم ديربي "ولاد العم" لصالحه واستعادة صدارة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك حقق فوزا عريضا على المصري بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني في جدول بطولة الدوري برصيد 13 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن المصري متصدر الترتيب.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد هيئة قناة السويس.

وتذاع المباراة المرتقبة عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، يتطلع الإسماعيلي إلى تضميد جراحه بخطف فوز ثمين من الزمالك، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري.

وخسر الإسماعيلي في آخر مباراتين، ليتراجع إلى المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط.

