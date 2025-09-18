مانشستر سيتي يستضيف نابولي في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره نابولي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونابولي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الاتحاد”.

مانشستر سيتي ضد نابولي

ويتسلح مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط نابولي وقطع الخطوة الأولى في رحلة البحث عن لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره على مانشستر يونايتد في الديربي 3-0، السبت الماضي في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويفقد السيتي خدمات نجمه المصري عمر مرموش في لقاء اليوم، بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، يطمح نابولي بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي في مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم بتحقيق نتيجة إيجابية امام السماوي، بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول 3 مواجهات بالدوري الإيطالي.

وستشهد هذه المواجهة أيضًا عودة عاطفية إلى استاد الاتحاد لأسطورة السيتي السابق دي بروين، الذي انتقل إلى النادي الإيطالي هذا الصيف بعد 10 سنوات رائعة في مانشستر.