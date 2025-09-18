قبل زواجها الجديد.. ماذا قالت إيناس الدغيدي عن زوجها السابق؟| خاص

تصدر أسم المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي مؤشر البحث جوجل، وذلك يعد تردد اقاويل حول زواجها خلال الفترة القادمة.

وكشف إيناس الدغيدي قي ندوة بموقع صدي البلد عن تفاصيل زواجها الأول من طبيب أسنان شهير، حيث أكدت انها تزوجته عن قصة حب ، خاصة وانه يملك فكر مختلف نظرًا لاقامته في الولايات المتحدة الامريكية لفترة بالاضافه الي ان والدته امريكية .

وتابعت ايناس الدغيدي أنها انفصلت عن زوجها بسبب غياب البهجة عن حياتهما بعد زواج وحب استمر لمدة 30 عامًا، حيث وجدا انهم من الافضل ان تستمر علاقتهما كأصدقاء، بعد سيطرة الروتين على حياتهما.

تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ان ترددت انباء عن زواجها من شخص مصري يعيش في روسيا، وانتشرت دعوة لحفل زفافها.

تفاصيل زواج إيناس الدغيدي:

الحفل بحسب الدعوة من المقرر ان يقام يوم 14 اكتوبر المقبل، في احد الفنادق الكبري علي شخص يدعي أحمد، وهو من خارج الوسط الفني.