تصاعد الخسائر في صفوف الفلسطينيين والجنود جراء قصف وغارات جنوب قطاع غزة
تنسيق جامعة الأزهر .. الطب 95.08 % والصيدلة 92.15% والأسنان 93.23%
مدبولي: تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية في قلب شراكة ضخمة مع إسبانيا
قبل زواجها الجديد.. ماذا قالت إيناس الدغيدي عن زوجها السابق؟| خاص
الإعدام والمؤبد في جريمة مقابر كفر الدوار .. فصل جديد من الثأر العائلي المأساوي بالبحيرة
رئيس الغرفة التجارية الإسبانية: تجمعنا علاقات أخوة وترابط تاريخي وثقافي
مدبولي: مصر شهدت تسارعا في معدلات ضخ الاستثمارات الأجنبية مؤخرا.. ونواب يثمنون تنويع علاقاتنا مع العالم
براتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف السائقين | رابط مباشر
أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية
نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

قبل زواجها الجديد.. ماذا قالت إيناس الدغيدي عن زوجها السابق؟| خاص

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي
أحمد البهى

تصدر أسم المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي مؤشر البحث جوجل، وذلك يعد تردد اقاويل حول زواجها خلال الفترة القادمة. 

وكشف إيناس الدغيدي قي ندوة بموقع صدي البلد عن تفاصيل زواجها الأول من طبيب أسنان شهير، حيث أكدت انها تزوجته عن قصة حب ، خاصة وانه يملك فكر مختلف نظرًا لاقامته في الولايات المتحدة الامريكية لفترة بالاضافه الي ان والدته امريكية . 

وتابعت ايناس الدغيدي أنها انفصلت عن زوجها بسبب غياب البهجة عن حياتهما بعد زواج وحب استمر لمدة 30 عامًا، حيث وجدا انهم من الافضل ان تستمر علاقتهما كأصدقاء، بعد سيطرة الروتين على حياتهما. 

تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ان ترددت انباء عن زواجها من شخص مصري يعيش في روسيا، وانتشرت دعوة لحفل زفافها.

تفاصيل زواج إيناس الدغيدي: 

الحفل بحسب الدعوة من المقرر ان يقام يوم 14 اكتوبر المقبل، في احد الفنادق الكبري علي شخص يدعي أحمد، وهو من خارج الوسط الفني.

