الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ماستر كلاس وورش تمثيل لسكوت تروست وهاني رمزي في مهرجان شرم الشيخ المسرحي للشباب

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ
نجلاء سليمان

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن فتح باب التقديم للمشاركة في الورش التدريبية والماستر كلاس، التي تنعقد ضمن فعاليات دورته العاشرة خلال الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من المدربين من مصر والعالم.

ويأتي هذا البرنامج استمرارًا لنهج المهرجان منذ انطلاقه عام 2016، في دعم المواهب الشابة وإتاحة فرص التدريب والتوجيه الفني المتخصص.

البرنامج التدريبي:

يتضمن المهرجان هذا العام 6 ورش تدريبية و4 ماستر كلاس:
الورش التدريبية:
1. "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلي" – يقدمها المدرب العالمي سكوت تروست (الولايات المتحدة).

2. "بناء الشخصية الدرامية – تكنيك ستيلا أدلر" – تقدمها الفنانة منى هلا (مصر/النمسا).

3. "الدراما للأطفال" – تقدمها الفنانة مروة عبد المنعم (مصر).

4. "هويتي المصرية والعربية – لغتي وخطابي" – تقدمها الفنانة صابرين شعباني (تونس).

5. "التراث وأثره على مسرح الطفل والمسرح المدرسي" – يقدمها الكاتب المسرحي مجدي محفوظ (مصر).


6. "من بقايا إلى حكايا" (إعادة تدوير الخامات البيئية) – تقدمها الفنانة سها كحيل (مصر/ليبيا).

وتقدم ورش الأطفال جميعا بمدارس مدينة شرم الشيخ، كما ستقدم بعض الورش في وادي مندر ، وفي أماكن أخري من مدينة السلام، وذلك بناء علي طلب الأهالي بتقديم ورش الأطفال في أماكن متفرقة من محافظة جنوب سيناء .

أما الماستر كلاس فيقدم المهرجان : 
1. "الشخصية الكوميدية بين التشخيص والتمثيل" – يقدمه النجم هاني رمزي ( مصر ) .

2. "مفهوم الشخصية الدرامية والفرق بين الأداء المسرحي والسينمائي" – تقدمه المخرجة جيهان إسماعيل (تونس ).

3. "الارتجال بين التعلم والفطرة الإنسانية" – تقدمه د. إنجي البستاوي (مصر).

4. "حول المسرح الموسيقي" – يقدمه المخرج العالمي ديفيد سكفارلدزه (جورجيا).

يُعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي يُقام برعاية ودعم عدد من الجهات الرسمية المصرية والدولية، أحد أبرز المهرجانات المسرحية الموجهة للشباب على مستوى العالم العربي والدولي، ومنذ انطلاقه عام 2016، وهو يسعى إلى فتح آفاق الحوار الثقافي والفني بين المبدعين الشباب، وتشجيع التجارب المسرحية الطليعية، مع التركيز على اكتشاف وتقديم أصوات ورؤى جديدة في المسرح.

ويمثل المهرجان منصة إبداعية حرة للفنانين الشباب من مختلف الدول، حيث يدمج بين العروض المسرحية، والورش، والندوات الفكرية والنقدية، ويحتفي بأبرز رموز المسرح في مصر والعالم العربي. وقد حقق المهرجان خلال دوراته السابقة مكانة مرموقة بين المهرجانات المتخصصة، وأصبح علامة بارزة في خارطة المسرح العربي.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبمشاركة فاعلة من محافظة جنوب سيناء في إطار جهودها لتعزيز النشاط الثقافي والسياحي بالمحافظة، وذلك بدعم مستمر من سيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بما يعكس تضافر الجهود بين المؤسسات لتحقيق التكامل بين الثقافة والتنمية، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة إلهام شاهين .

