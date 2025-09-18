قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
فن وثقافة

طرح أغنية قصة "نور مكسور" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

دنيا وائل
دنيا وائل
قسم الفن

طرحت الشركة المنتجة الأغنية الجديدة لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من قصة "نور مكسور"، أغنية "بقالي كتير" من غناء دنيا وائل ومن إنتاج شركة "ميوزيك يارد" و"يونيفرسال ستوديوز".

 والقصة الجديدة للمسلسل من بطولة نور إيهاب ويوسف عمر ومن تأليف أدهم أبو ذكري ومن إخراج  محمود زهران.


وتقدم "music yard”، بالتعاون مع "يونيفرسال ميوزك مينا"، أغنية أصلية مميزة في كل حكاية مختلفة من مسلسل  “ما تراه ليس كما يبدو”، لتصف الأغنية قصة الحكاية المنفصلة، بشكل مختلف، لتضيف عليها طابع غنائي مميز.
ويضم مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” 7 حكايات، كل حكاية تُعرض في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، وهو من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته نخبة من أبرز النجوم، منهم أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، تارا عماد، ليلى زاهر، شيري عادل، خالد أنور، أحمد جمال سعيد، مريم الجندي، يوسف عثمان، شيري عادل، وغيرهم.

نور مكسور دنيا وائل ماتراه ليس كما يبدو

يمني شري

ماتت في عز شبابها .. سبب صادم لوفاة يمني شري بمرض لعين

مهرجان شباب العالم

رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود.. مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات بروسيا

التهاب الكبد B

أعراض فيروس الكبد الوبائي B

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

