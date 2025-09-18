قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد داود يستكمل تصوير «إذما والكراش» قبل رمضان 2026

احمد داود
احمد داود
أحمد البهى

يتفرغ الفنان أحمد داود لاستكمال تصوير فيلمي «إذما» و«الكراش» خلال شهور الصيف، ليستعد بعدها للموسم الرمضاني 2026.

فيلم «الكراش» من بطولة أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

أما فيلم «إذما» فيشارك في بطولته أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق في أول تجربة له خلف الكاميرا. يستند الفيلم إلى روايته الصادرة عام 2020، والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج شركة «ذا بروديوسيرز» لهاني أسامة.

وفي سياق آخر، فاز أحمد داود بجائزة أفضل ممثل دور أول من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم «الهوى سلطان»، كما فاز بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل «الشرنقة» في حفل جوائز «كاس إنرجي» الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2025.

ويُعد مسلسل «الشرنقة» أحدث أعمال أحمد داود الدرامية، وقد عُرض في الموسم الرمضاني 2025، وشاركته البطولة مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، وياسر عزت. المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون من 15 حلقة وعُرض حصريًا على منصة Watch It.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، حيث يجسد أحمد داود شخصية محاسب يُدعى حازم يعمل في إحدى الشركات الكبرى، ويُعرف بين زملائه بالتميز والإبداع في عمله. يفاجأ حازم باكتشاف ممارسات غير قانونية داخل الشركة تتعلق بغسيل الأموال، فيدخل في مواجهات تغير حياته رأسًا على عقب، في أجواء مشوقة ومليئة بالإثارة.

أما أحدث أعماله السينمائية فهو فيلم «الهوى سلطان»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض، وتجاوزت إيراداته 80 مليون جنيه. يشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة «سي سينما» للمنتجين أحمد فهمي وهاني نجيب.

فيلم الكراش الكراش أحمد داود

