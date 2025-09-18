قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رحلت بسبب السرطان .. معلومات لا تعرفها عن يمني شري

يمني شري
يمني شري
أحمد البهى

حالة من الحزن أصابت الوسط الفني والإعلامي اللبناني بعد الإعلان وفاة الإعلامية اللبنانية يمني شري 

عملت يمني شري في بداياتها في إذاعة صوت الشعب، تقدمت في اختبار المذيعات الجدد في قناة المستقبل و تم قبولها وظهرت لأول مرة كمذيعة ربط برامج. 

  قدمت برنامجها الخاص يمني شري بعد ذلك برنامج بعنوان (حاضر يا ماض)، ثم  برنامج (الليل المفتوح) الذي كان يذاع أسبوعياً وفي كل مرة يستضيف نجم جديد. 

تخصصت يمني شري في البرامج الفنية، فقدمت عدة برامج منها طل القمر، ليل وقمر ونجوم، القمر ع الباب، بعد سهار بالإضافة إلى تقديمها لبرنامج هلا يمنى  والذي يقوم بتغطية فعاليات مهرجان هلا فبراير من الكويت على شاشة المستقبل. 

في عام 2005 تركت قناة المستقبل وانتقلت للكويت وفيها قامت بتقديم حلقات برنامجها هلا يمنى على تلفزيون الكويت، ثم انتقلت إلى إذاعة “مكس أف أم” الكويتية التابعة لإذاعة “مارينا أف أم” وقدمت برنامج مسا مكس،  كما قدمت فيها برنامج (ألف ليلة ويمنى  الرمضاني.

 وفي عام 2006 عادت إلى لبنان لتقدم برنامجا على قناة إن بي إن بعنوان ليالي المدينة، وبعد ذلك انتقلت إلى قناة الآن التي قدمت فيها برنامج صباح النور.

وفاة يمني شري: 

توفيت الاعلامية اللبنانية يمني شري بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، عن عمر ناهز 55 عامًا.


وعانت شري لسنوات من المرض، حيث خضعت لعلاجات طبية متعددة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى وفاتها اليوم.

حادث كبير: 

تعرضت يمني شري خلال الاشهر الماضية الي حادث سير كبير، نقلت علي اثره الي احدي المستشفيات حيث مكثت في العناية المركزة، وظهر خلال تلك الفترة مدي حب وقلق متابعيها. 

مجال التمثيل : 

دخلت الاعلامية يمني شري مجال التمثيل ، حيث شاركت في عدد من الاعمال ومنها هند خانم، وقد حققت نجاحًا ملحوظًا. 

