جنيفر لوبيز تُرشَّح لفئة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Kiss of the Spider Woman

أعلن القائمون على فيلم Kiss of the Spider Woman أن جنيفر لوبيز ستُروَّج رسميًا في سباق موسم الجوائز القادم ضمن فئة أفضل ممثلة مساعدة، عن دورها المركّب في العمل المنتظر.

تجسّد هذا بمسفر لوبيز في الفيلم شخصية إنجريد لونا / أورورا / امرأة العنكبوت، وهي شخصية محورية تجمع بين الواقع والخيال الموسيقي، ما يتيح لها استعراض طيف واسع من الأداء الدرامي والغنائي.

ورغم أن الشخصية تُعد أساسية في البنية الدرامية، إلا أن المنتجين فضّلوا الدفع بها في خانة “ الممثلة المساعدة” كخيار استراتيجي يعزّز من فرصها في المنافسة على جوائز الأوسكار.

الفيلم من إخراج بيل كوندون، ويُعد اقتباسًا موسيقيًا جديدًا عن رواية مانويل بويج الشهيرة، التي قُدمت سابقًا على خشبة المسرح وفازت بجوائز مرموقة.

وقد عُرض العمل لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي، حيث حظي بوقوف الجمهور تحيةً وإشادة واسعة بأداء طاقم التمثيل، وعلى رأسهم جنيفر لوبيز.

من المقرر أن يُطرح Kiss of the Spider Woman في صالات السينما الأمريكية يوم 10 أكتوبر المقبل، وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز المنافسين في موسم الجوائز السينمائية المقبل.

ويرى محللون أن جينيفر لوبيز قد تكون أمام فرصة تاريخية لحصد أول ترشيح لها في الأوسكار منذ سنوات، بعدما أثبتت مجددًا قدرتها على الموازنة بين الأداء الدرامي والحضور الاستعراضي القوي.