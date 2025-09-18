قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية
ما هي «الخريدة البهية» التي كرم شيخ الأزهر طلابها؟
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جنيفر لوبيز تُرشَّح لفئة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Kiss of the Spider Woman

جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
نجلاء سليمان

أعلن القائمون على فيلم Kiss of the Spider Woman أن جنيفر لوبيز ستُروَّج رسميًا في سباق موسم الجوائز القادم ضمن فئة أفضل ممثلة مساعدة، عن دورها المركّب في العمل المنتظر.

تجسّد هذا بمسفر لوبيز في الفيلم شخصية إنجريد لونا / أورورا / امرأة العنكبوت، وهي شخصية محورية تجمع بين الواقع والخيال الموسيقي، ما يتيح لها استعراض طيف واسع من الأداء الدرامي والغنائي.

ورغم أن الشخصية تُعد أساسية في البنية الدرامية، إلا أن المنتجين فضّلوا الدفع بها في خانة “ الممثلة المساعدة” كخيار استراتيجي يعزّز من فرصها في المنافسة على جوائز الأوسكار.

الفيلم من إخراج بيل كوندون، ويُعد اقتباسًا موسيقيًا جديدًا عن رواية مانويل بويج الشهيرة، التي قُدمت سابقًا على خشبة المسرح وفازت بجوائز مرموقة.

وقد عُرض العمل لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي، حيث حظي بوقوف الجمهور تحيةً وإشادة واسعة بأداء طاقم التمثيل، وعلى رأسهم جنيفر لوبيز.

من المقرر أن يُطرح Kiss of the Spider Woman في صالات السينما الأمريكية يوم 10 أكتوبر المقبل، وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز المنافسين في موسم الجوائز السينمائية المقبل.

ويرى محللون أن جينيفر لوبيز قد تكون أمام فرصة تاريخية لحصد أول ترشيح لها في الأوسكار منذ سنوات، بعدما أثبتت مجددًا قدرتها على الموازنة بين الأداء الدرامي والحضور الاستعراضي القوي.

جينيفر لوبيز موسم الجوائز الأوسكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

بالصور

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

فيديو

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد