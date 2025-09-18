مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة يكرم أشرف عبد الباقي في حفل الإفتتاح

يكرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا في حفل افتتاح دورته الثانية المقرر لها الفترة من 2 وحتي 6 نوفمبر 2025 بمدينة العين السخنة النجم أشرف عبد الباقي تقديرا لمشواره السينمائي الذي بدأه في مرحلة مبكرة من مشواره الفني.

وقدم مايزيد عن الـ65 فيلم حققت معظمها تواجدا علي منصات التتويج بالمهرجانات السينمائية المحلية والدولية منها سمك لبن تمر هندي والمغتصبون وسيداتي أنساتي والمواطن مصري ويامهلبة يا والإرهاب والكباب وأي أي وإنذار بالطاعة وليه يانفسج ورومانتيكا وميت فل وجبر الخواطر وصياد اليمام ورشة جريئة وعلي جنب ياأسطي وحب البنات وإريد خلعا و خالي من الكوليسترول ومين يصدق .



أعرب أشرف عبد الباقي عن تقديره لتكريمه في المهرجان مشيرا إلي أن التكريم يزيد من حماس الفنان لتقديم المزيد والمزيد من الأعمال الناجحة .

لافتا إلي أنه في الفترة الحالية يعيش حالة من النشاط السينمائي حيث إنتهي من تصوير فيلم السادة الأفاضل مع المخرج كريم الشناوي مشددا علي أن الفيلم من التجارب التي يعتز بها في السنوات الأخيرة .

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن تكريم أشرف عبد الباقي هو تكريم لنجم كبير وصاحب مشروع فني قدمه كممثل خاض تجارب متنوعة مع نجوم في مجالات الكتابة والإخراج السينمائي مثل محسن زايد وماهر عواد وبشير الديك ومصطفي محرم ووحيد حامد وعبد الرحيم كمال وغيرهم ومع مخرجين مثل صلاح أبو سيف ورأفت الميهي وسعيد مرزوق وعاطف الطيب وشريف عرفة وسعيد حامد وإيناس الدغيدي وغيرهم



وأوضح أن عطاء "عبد الباقي " لم يتوقف عند حد التمثيل بل إمتد إلي الإنتاج وهو في مرحلة متقدمة من مشواره السينمائي وإمتد إلي مرحلة النجومية والنضج الفني بعدما أنتج فيلم رشة جريئة ومؤخرا فيلم مين يصدق .

وذكر زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان أن إختيار النجم أشرف عبد الباقي للتكريم هو تقدير خاص من المهرجان لفنان صاحب بصمات فنية علي جميع المستويات.



وأكد أنه ساهم سينمائيا في ظهور الكثير من المبدعين في مجالات متعددة حيث كان القاسم المشترك في تجاربهم الأولى أو الثانية مثل الكاتب عبد الرحيم كمال في فيلم علي جنب ياأسطي والمخرج زكي فطين عبد الوهاب في فيلم رومانتيكا ورضوان الكاشف في فيلم ليه يابنفسج مرورا بشريف عرفة في فيلم يامهلبية يا وسعيد حامد في رشة جريئة ومؤخرا زينة عبد الباقي في فيلم مين يصدق .



وأوضح "باسمير " أن المهرجان يعقد ندوة تكريمية لأشرف عبد الباقي يتحدث خلالها عن أبرز المحطات في مشواره الفني .