فن وثقافة

منير مكرم يطمئن الجمهور على حالة عيد أبو الحمد بعد تعرضه لوعكة صحية

سارة عبد الله

كشف الفنان منير مكرم، عن تطورات الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد.

وقال مكرم عبر حسابه على فيسبوك إن النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي، استجابت على الفور وتم نقل الفنان إلى مستشفى النيل لتلقي الرعاية اللازمة، موجهًا الشكر للفريق الطبي ووزارة الصحة.

وطمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى.

وقال أشرف زكي، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد " : الفنان عيد أبو الحمد بخير الحمد لله وتم نقله لمستشفى أخرى لتركيب جهاز في القلب، مؤكدا أن نقابة المهن التمثيلية سوف تتكفل بالعلاج.

يذكر أن تألق عيد أبو الحمد في رمضان 2025 في مسلسل شهادة معاملة أطفال.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة: محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

ارشيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

