آية سماحة تشارك في تريند صور الذكاء الاصطناعي.. شاهد

شاركت الفنانة آية سماحة، في تريند صور الذكاء الاصطناعي، عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت آية سماحة في صورة لها من وقتنا الحالي ومرحلة الطفولة، ولاقت إعجاب الجمهور.

مسلسل الكابتن

وشاركت اية سماحة فى بطولة مسلسل الكابتن بجانب أكرم حسني، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالى، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى.

قصة مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.