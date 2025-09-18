هشام ماجد يشوق الجمهور لجزء خامس من مسلسل اللعبة

شارك الفنان هشام ماجد، صورة من كواليس الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة” والذي يتم تصويره حاليًا ومن المقرر عرضه قريبًا ويجمع في بطولته الفنان شيكو، والفنانة مي كساب، والفنانة ميرنا جميل.

ونشر هشام ماجد الصورة التي تجمع أبطال العمل من الكواليس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: “اللعبة 5 رعب بإذن الله”.

تصوير مسلسل اللعبة 5

وكان قد أعلن المخرج معتز التوني، انطلاق تصوير الموسم الخامس من مسلسل “اللعبة”، استعدادًا لعرضه عبر قنوات MBC ومنصة “شاهد”، ذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة.

ونشر معتز التوني صورة من كواليس اليوم الأول لتصوير مسلسل اللعبة، عبر خاصية "ستوري" لحسابه الرسمي على "انستجرام"؛ معلقًا: “الحمد لله”.

مسلسل اللعبة

يُذكر أن مسلسل “اللعبة” يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وعارفة عبدالرسول، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا لافتًا على مدار مواسمه الأربعة السابقة.





