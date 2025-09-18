قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يوصي بتحقيق في تمويل "أنتيفا" ويصنّفها منظمة إرهابية كبرى
فقدان 61 مهاجراً سودانياً إثر غرق مركب قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا
أماكن لا يجوز فيها الصلاة.. حذر منها النبي
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض
الشرع: لا ضغوط أمريكية على دمشق والاتفاق الأمني مع إسرائيل أولوية
تعرّف على مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة
وزير الخارجية السوري في واشنطن لبحث العقوبات والمفاوضات مع إسرائيل
أسعار رمزية.. السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات للطلاب على 4 قطارات
دعاء بين السجدتين في الصلاة.. 7 كلمات تجلب خيري الدنيا والآخرة
خالد أبو بكر: قطر في حالة سلم وليس بينها وبين أي دولة حربا أو مشكلات سياسية
فن وثقافة

هشام ماجد يشوق الجمهور لجزء خامس من مسلسل اللعبة

يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان هشام ماجد، صورة من كواليس الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة” والذي يتم تصويره حاليًا ومن المقرر عرضه قريبًا ويجمع في بطولته الفنان شيكو، والفنانة مي كساب، والفنانة ميرنا جميل.

ونشر هشام ماجد الصورة التي تجمع أبطال العمل من الكواليس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: “اللعبة 5 رعب بإذن الله”.

تصوير مسلسل اللعبة 5

وكان قد أعلن المخرج معتز التوني، انطلاق تصوير الموسم الخامس من مسلسل “اللعبة”، استعدادًا لعرضه عبر قنوات MBC ومنصة “شاهد”، ذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة.

ونشر معتز التوني صورة من كواليس اليوم الأول لتصوير مسلسل اللعبة، عبر خاصية "ستوري" لحسابه الرسمي على "انستجرام"؛ معلقًا: “الحمد لله”.

مسلسل اللعبة

يُذكر أن مسلسل “اللعبة” يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وعارفة عبدالرسول، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا لافتًا على مدار مواسمه الأربعة السابقة.



 

