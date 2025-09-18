قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برسالة مؤثرة.. تامر حسني يدعم دينا فؤاد محاربة السرطان

تامر حسني
تامر حسني
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان تامر حسني جمهوره مقطع فيديو مؤثر لفتاة تُدعى دنيا فؤاد، مريضة بالسرطان، وهي تغني أغنيته الشهيرة «طول عمرنا أقوى من الأيام»، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وعلّق تامر على الفيديو قائلًا: «الفيديو ده أثر فيا أوي وبكاني زيها بالظبط، وعرفت إن اسمها دنيا فؤاد، وعشان إنسانة قوية وإيمانها كبير بربنا هي دلوقتي بدأت تخف. ادعموها لحد ما تخف خالص بعون الله، وادعموا كل بنت وولد وكل إنسان زيها محتاج كلامكم الجميل الإيجابي».

وأضاف: «ربنا يفرح قلبك يا حبيبتي إنتي وكل أسرتك وأصحابك ويفرح كل الناس. أنا عارف إن دي دموع فرحة، عشان كده حبيت أكون جمبك يا بطلة أنا وكل الطيبين اللي هنا».

دعم ورسالة تامر لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره الذي حرص على الدعاء لدنيا ودعمها بكلمات إيجابية، متمنين لها الشفاء العاجل ولكل محاربي السرطان.

https://www.instagram.com/reel/DOtuhQTDL-S/?igsh=MW5nbnNsZnZtd2o0dQ==

وفي سباق آخر كان كشف الشاعر رمضان محمد، عن إصابة الفنان تامر حسني بكسر في القدم، مشيرًا أنه اختار عدم إحبار أصدقائه بالأمر كي لا يقلق أحدًا عليه، وركز في طرح والعمل على أغاني جديدة.

وكتب الشاعر رمضان محمد في منشور عبر حسابه بـ«فيس بوك» عن الفنان: «تامر حسني ده حوار كبير بجد.. بقالنا فتره كبيره بنتكلم وبنشتغل وعادي جدًا نفس حماس وطاقة تيمو اللي بتخلي كل اللي حواليه يجتهدوا ويشتغلوا أكتر وفجأه النهارده بكلمه يقولي أنا في المستشفى علشان في كسر في رجلي».

وتابع الشاعر مشيرًا أن تامر حسني أخفى الخبر عن أصدقائه والمقربين منه، قائلًا: «وبعالجه من فتره ولا حد يعرف ولا قال ولا إشتكي ولا حب يدي طاقه سلبية للناس اللي بيكلموه.. بجد إنسان جميل وفنان جميل وصعب جدًا يتكرر وألف سلامه عليك ياتيمو».

الفنان تامر حسني مريضة بالسرطان دنيا فؤاد الشاعر رمضان محمد إصابة الفنان تامر حسني

