أنغام تشوق جمهورها قبل حفل لندن بمفاجأة خاصة

شوقت المطربة أنغام جمهورها ومتابعيها لمفاجأة، قبل حفلها الغنائي الذي من المقرر اقامته في العاصمة البريطانية لندن، ويعد هذا حفلها الأول بعد العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها في البنكرياس.

وخلال منشور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام شوقت انغام جمهورها قائلة: "محضرة لكم مفاجأة لأول مرة في حفلة لندن.. تفتكروا إيه؟".

يُذكر أن أنغام تتمتع بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقدمت خلالها عشرات الألبومات الناجحة والأغاني التي حجزت لها مكانة رفيعة في قلوب الجمهور.



‏‎كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية تقديراً لموهبتها وإسهاماتها في الموسيقى العربية.

قاد المايسترو هاني فرحات أوركسترا دار الأوبرا الملكية الفرنسية والأوركسترا السعودي على مدار ليلتين متتاليتين في حفل روائع الأوركسترا الذي أقيم داخل قصر فرساي التاريخي.

أصبح هاني فرحات أول مايسترو عربي يقود الأوركسترا المشترك داخل هذا الصرح الأثري الكبير، في حدث موسيقي استثنائي وأمام حضور رفيع تقدّمته سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولفيف من الشخصيات الدبلوماسية والفنية الأوروبية والعربية.