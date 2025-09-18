قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية
ما هي «الخريدة البهية» التي كرم شيخ الأزهر طلابها؟
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
فن وثقافة

إليسا تنعي يمنى شري بعد وفاتها بمرض السرطان

سارة عبد الله

نعت الفنانة إليسا، الإعلامية الراحلة يمنى شري، بعد وفاتها إثر صراع مع مرض السرطان.

وكتبت اليسا عبر حسابها على إكس: "يمنى شري كنتي ورح تضلي ببالنا وبذكرياتنا كتلة حب وطاقة حلوة وإيجابية، ورح يبقى اسمك يترك على وجهنا ابتسامة حلوة كل ما نتذكرك. انشالله نفسك تكون بالسما بمطرح بعيد عن الوجع يللي ما كنتي بتستاهليه ابداً".

ورحلت صباح اليوم الخميس الإعلامية اللبنانية يمنى شري، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، عن عمر ناهز 55 عامًا.


وعانت شري لسنوات من المرض، حيث خضعت لعلاجات طبية متعددة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى وفاتها اليوم.


يمنى شري تُعد من الوجوه الإعلامية البارزة في لبنان، إذ تركت بصمة مميزة في العمل الإعلامي من خلال برامجها وحواراتها التي لاقت متابعة واسعة. وقد عبّر زملاؤها في الوسط الإعلامي والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم العميق لرحيلها، مستذكرين مسيرتها المهنية الطويلة وإطلالاتها الإنسانية الراقية.

إليسا يمنى شري مرض السرطان

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أوبل ميريفا موديل 2016

اركب أوبل ميريفا كروس أوفر بـ 400 ألف جنيه

بي ام دبليو E46 موديل 2001

بي إم دبليو E46 أوتوماتيك سعرها 500 ألف جنيه

تحديث iOS 26

مشكلة بصرية غريبة في iOS 26 .. واجهة “الزجاج السائل” تثير استياء المستخدمين

بالصور

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

