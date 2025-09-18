قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
زائر عملاق يقترب من الأرض.. حدث كوني لن يتكرر قبل 7500 عام |ما هو أبوفيس؟
محافظات

تعليم جنوب سيناء في الميدان.. جولات تفقدية مكثفة استعدادا للعام الدراسي الجديد

مدير مديرية التربية والتعليم يتابع إستعدادات العام الدراسي
مدير مديرية التربية والتعليم يتابع إستعدادات العام الدراسي
ايمن محمد

أنهت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي ينطلق يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر الجاري، من خلال المتابعات الميدانية المباشرة للمدارس، دون الاكتفاء بالتقارير فقط.

​وتابع عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، الاستعدادات النهائية مع مديري المراحل التعليمية والإدارات، حيث تفقد مدارس النصر للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات، لبحث كافة الاستعدادات من نظافة وتسليم للكتب المدرسية وقوائم الفصول وقاعات رياض الأطفال، وحصر العجز والزيادة في الحصص.

​وفي إدارة طور سيناء التعليمية، تفقد أحمد غيث، مدير الإدارة، الاستعدادات بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية الثانوية بنات، بينما تفقد أحمد حجاج، وكيل الإدارة، مدرستي الأهرام الرسمية لغات وبدر الابتدائية. وفي إدارة شرم الشيخ، قامت حنان إسماعيل، مديرة الإدارة، بجولة في عدة مدارس شملت مدارس جيل أكتوبر الثانوية وجيل أكتوبر الابتدائية والفيروز بحي النور والرويسات الابتدائية والإعدادية.

​أما في إدارة رأس سدر، فقام صلاح فوزي، وكيل الإدارة، بتفقد مدرسة السادات الإعدادية، واطمأن على الجداول المدرسية والمعامل والفناء. وفي إدارة أبو رديس، تفقد وائل بخاتي، مدير الإدارة، مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، بينما تفقد محمد جلال، وكيل الإدارة، وعلاء سعد، مدير المتابعة الفنية، مدرستي أبو بكر الصديق الرسمية لغات واللواء فريد عزت وهبة.

​وفيما يخص إدارة دهب، تفقد عبد الله وهبة، وكيل الإدارة، مدرستي فاطمة الزهراء الإعدادية والابتدائية ومدرسة علي بن أبي طالب الرسمية لغات ومدرسة الشهيد ياسر الحديدي. كما تفقد مختار محمد، مدير المتابعة، مدارس علي بن أبي طالب الثانوية ودهب الصناعية والفندقية. وفي إدارة التعليمية، تفقد السيد قاقة، مدير الإدارة، مدارس الشهيد عمرو مصطفى ومجمع نويبع الثانوية والابتدائية، بينما تفقد أشرف حمودة، وكيل الإدارة، مدرستي عمر بن الخطاب الإعدادية والثانوية بنويبع.

