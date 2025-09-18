قرار من المحكمة بشأن التيك توكر الشهير بـ أوتاكا

قضت المحكمة المختصة برفض استئناف التيك توكر الشهير بـ"أوتاكا"، على قرار تجديد حبسه 15 يومًا، مع استمرار حبسه على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال وحسابات "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال تُقدّر بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على منصاته الإلكترونية.

وخلال جلسات التحقيق، أدلى المتهم باعترافات مثيرة، عقب مواجهته باتهامات تتعلق بتحقيق أرباح مالية ضخمة من محتوى إلكتروني مخالف، واستخدام هذه العوائد في شراء عقارات وسيارات لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال.

وكشفت وزارة الداخلية أن المتهم – له معلومات جنائية – تعمد بث محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمجتمعية بهدف جذب مشاهدات وتحقيق أرباح، قبل أن يتورط في غسل هذه العوائد عبر استثمارات ظاهرها مشروع.

ويُواجه "أوتاكا" اتهامات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، مع مصادرة الممتلكات محل الجريمة.