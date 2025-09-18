حملة مكبرة بسوهاج تضبط 270 كيلو لحوم فاسدة و25 كيلو أسماك متعفنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

نفذت مديرية الطب البيطري بسوهاج، اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، في إطار الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن إلى موائدهم، حملة موسعة بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية وهيئة سلامة الغذاء.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، وتحت إشراف مباشر من الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري، استهدفت الحملة محلات الجزارة والهايبر ماركت ومحلات بيع المجمدات، بالإضافة إلى الأسواق الشعبية وأماكن تجهيز المطاعم.

حملة مكبرة لضبط الأسواق بسوهاج

وذلك للوقوف على مدى التزام أصحاب المحلات بالاشتراطات الصحية ومتابعة جودة وصلاحية اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين.

وخلال أعمال التفتيش، تمكنت الحملة من ضبط 270 كيلو جرامًا من اللحوم البلدية الفاسدة، والتي تبيّن أنها مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحمل أختامًا مزورة.

وذلك فضلًا عن كونها متغيرة الخواص الطبيعية، حيث ظهرت عليها علامات التلف من رائحة كريهة وتهتك في الأنسجة، مما يجعلها غير صالحة تمامًا للاستهلاك الآدمي.

كما أسفرت الحملة عن إعدام فوري لكمية 25 كيلو جرامًا من أسماك الفيليه الفاسدة والمتعفنة، والتي كانت معروضة للبيع رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وأكد الدكتور أحمد حمدي، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل دوري في جميع مراكز المحافظة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات من شأنها تهديد صحة المواطنين، وأنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد مسؤولو مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء على أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق، والتأكد من وصول غذاء صحي وآمن للمواطن، مشيرين إلى أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.