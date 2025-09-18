قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي
حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم
أردوغان يجدد دعمه لعباس: تركيا لن تتخلى عن فلسطين
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان ملفات غزة والسودان وتعزيز الشراكة
ترامب: إسقاط بوتين يبدأ من براميل النفط
قفل حديدي ومرتبة حمراء تكشف سر تنقيب الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بقنا
14 مصنعًا و9 ملايين جهاز| صناعة الهواتف المصرية تفتح أبواب التصدير.. خبير يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تكريم يليق به.. محافظ الغربية يلتقي منقذ أطفال الدلجمون وأسرته ويثمن تضحياته الإنسانية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الشاب أحمد اليمني وأسرته بمكتبه، في لقاء يعكس التقدير والامتنان لما قدّمه من تضحيات إنسانية، بعد أن أوفى المحافظ بوعده ووفّر له كشكًا مجهزًا بالكامل، ليكون مصدر رزق كريم له ولأسرته.

توجيهات محافظ الغربية 

اليمني، الذي أصبح رمزًا للبطولة الإنسانية في قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات، أنقذ حياة العديد من الأطفال والشباب من الغرق على مدار السنوات الماضية، وكان آخرهم طفلان في واقعة إنسانية هزّت مشاعر الأهالي، ما جعله نموذجًا مشرفًا يُحتذى به في التضحية والإيثار.

دعم الأسر والعائلات 

وخلال اللقاء، عبّر أحمد اليمني وأسرته عن بالغ سعادتهم وامتنانهم للواء أشرف الجندي، مؤكدين أن الدعم الذي قدّمه لهم يمثل تقديرًا حقيقيًا لتضحياته وإنسانيته، وشكروا المحافظ على وفائه بوعده وتقديم كل سبل الدعم لتيسير حياتهم.

حل مشكلة المواطن 

وقال المحافظ خلال اللقاء “أقدّر وأثمّن جهود أحمد اليمني، فهو مثال حي للتضحية والبطولة الحقيقية. نعتز بهذه النماذج، ومكتبي مفتوح دائمًا لكل من يضحّي من أجل الآخرين. تحقيق رغبة أحمد في الحصول على كشك مجهز هو أقل ما يمكن تقديمه لشخص أنقذ حياة الآخرين مرارًا.”

إنقاذ حياة شباب 

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن متابعة أحوال المواطنين وتقديم الدعم لكل من يقدم نموذجًا مشرفًا في العطاء الإنساني هو جزء أصيل من دور المحافظة، مؤكدًا استمرار تقديم كل أوجه الدعم لليمني وأسرته، ومشدّدًا على أن هذه النماذج المشرفة تُثبت معدن الإنسان المصري الأصيل وتستحق التقدير والاحتفاء.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات كفر ديما مركز كفر الزيات كشك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

ترشيحاتنا

مؤتمر الإعلان عن المعرض الدولي للتمور والعسل

نيابة عن وزير الزراعة.. مدير المركزي للنخيل يشارك بمؤتمر الإعلان عن المعرض الدولي للتمور والعسل

القطعة الآثرية المسروقة

جريمة في حق التاريخ .. خبير آثار : الأسورة المسروقة لاتقدر بثمن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

بالصور

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد