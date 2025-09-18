ميدو عن عدي الدباغ: بيضغط كويس وبيشتغل لصالح الفرقة

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو بنجم الزمالك عدي الدباغ بعد احرازه هدف في مرمي الإسماعيلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.



وكتب ميدو:الثاني ⁧‫عدي الدباغ‬⁩ ضغط كويس من عدي أهم حاجه بتميزه انه بيضغط كويس وبيشتغل لصالح الفرقة .

نجح عدى الدباغ في تسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك في الإسماعيلي لتصبح النتيجة ٢-٠ للفارس الأبيض ، على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل الدباغ الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ٥٦ من عمر اللقاء بعد انفراده بحارس مرمى الإسماعيلي.

وسجل عبدالله السعيد هدف الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة ٧ من انطلاق المباراة بعد احتساب الحكم أمين عمر لركلة الجزاء لصالح خوان بيزيرا.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة الزمالك على مجريات اللقاء وخطورة على مرمى الإسماعيلي.

وتعرض عمر جابر ظهير ايمن الزمالك لإصابة عضلية خرج على إثرها من اللقاء ودخل صلاح مصدق بدلا منه في الدقيقة ٤٥.