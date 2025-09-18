قبل مواجهة الجونة.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر عن غياب نجم الزمالك محمود بنتايج عن مباراة الجونة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر: رسمياً.. غياب محمود بنتايج عن الزمالك في مباراة الجونة المقبلة ويعود أمام الأهلي .

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي وتشير النتيجة إلى تقدم الفارس الأبيض بنتيجة ١-٠ ، على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عبدالله السعيد هدف الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة ٧ من انطلاق المباراة بعد احتساب الحكم أمين عمر لركلة الجزاء لصالح خوان بيزيرا.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة الزمالك على مجريات اللقاء وخطورة على مرمى الإسماعيلي.

وتعرض عمر جابر ظهير ايمن الزمالك لإصابة عضلية خرج على إثرها من اللقاء ودخل صلاح مصدق بدلا منه في الدقيقة ٤٥.