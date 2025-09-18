مفيش حد هييجي مكانك.. خالد سليم يوجه رسالة لزوجته عبر إنستجرام

شارك الفنان خالد سليم متابعيه، أحدث ظهور له برفقة زوجته خيرية ونشر خالد الصور على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مفيش حد هييجي مكانك حتي لو ب ال AI"



وانهالت عليه تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الله يسعدكم، ربنا يخليكم لبعض ويحميكم من كل شر، الضحكة الحلوة، اللهم بارك، أجمل كابل، الفنان والإنسان الراقي".

واختتم صيف الأوبرا 2025 جولاته الإبداعية التي أُقيمت بإستاد الأسكندرية الرياضي الدولي، لأول مرة ونظمتها وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع محافظة الأسكندرية حيث ضمت المرحلة الأخيرة أمسية للنجم خالد سليم والموسيقار هشام خرما .

على خط النهاية إستمتع الجمهور بمجموعة من أعمال خالد سليم التى حملت راية الرومانسية المثالية، وبصوته الحالم وآداءه الواثق تغنى بـ فات مات، حلم عمرى، بلاش الملامة، عشنا قد إيه، كل نظرة، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، عيش، أنا حبيت، يا جميل، حتروح بدرى ليه، غايب عنى، مين ده، ولا ليلة ولا يوم.

قبله تلاعب هشام خرما بآلتى البيانو والكي بورد وبأنامله الذهبية عزف مجموعة من مؤلفاته الخاصة الممهورة بطابع العصر والتي تمزج بين روح الشرق وحداثة الغرب كان منها أندلس، فيرست فواياج، كُن، أمل، خلخال، وادى الملوك، الحكاية، إيمان، مراكش، بدر، تحرك، الغروب، اليقين، البداية، النهاية وغيرها.