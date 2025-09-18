نفسي في حضن أبويا.. هند سعيد صالح تشارك صورتها مع والدها بالذكاء الاصطناعي

شاركت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، جمهورها، بصورة مؤثرة ظهرت فيها في حضن والدها، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ونشرت هند سعيد صالح الصورة عبر “فيسبوك”، وعلقت عليها قائلة: "ماكنتش ناوية أعمل التريند ده، يمكن عشان عارفة الحالة اللي هتحصلي بعدها.. بس الصورة دي اتعملتلي وجاتلي حالا، اأنا من زمان نفسي في حضن أبويا".

وفي سياق آخر، يذكر أن هند سعيد صالح ردت على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد التي أثارت جدلًا واسعًا بعد سخريته من طريقة نطق بعض الفنانين المصريين للغة العربية الفصحى، وكتبت هند عبر حسابها على فيسبوك: “مش عيب كده؟ عيب ولا مش عيب؟”، في إشارة لرفضها التام لطريقة حداد في التناول.