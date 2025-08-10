قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أجواء ساحلية.. صور جديدة من احتفال خالد سليم بعيد ميلاد زوجته

خالد سليم وزوجته
خالد سليم وزوجته
سعيد فراج

أقام النجم خالد سليم احتفالاً مميزاً بمناسبة عيد ميلاد زوجته خيرية علي في الساحل الشمالي، وسط أجواء صيفية مرحة جمعت نخبة من نجوم الفن والإعلام، في ليلة طغت عليها الألفة والبهجة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، كان من أبرزهم: إلهام شاهين، كريم فهمي، داليا البحيري، أحمد رزق، دينا فؤاد، هالة صدقي، تامر هجرس، رانيا منصور، إنجي علي، محمد لطفي، رولين القاسم، نوران منصور، حمدي بدر، وعدد آخر من الأصدقاء والمقربين.

وشاركت النجمة إلهام شاهين صوراً من الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت قائلة: "تجمع الأصدقاء على أجمل بحر في الساحل الشمالي.. شكراً خالد وخيرية.. ربنا يجمعنا دايماً في أوقات حلوة".

زوجة خالد سليم 

من جانبها، عبّرت خيرية علي عن امتنانها العميق بهذا الاحتفال، ووجهت رسالة حب وتقدير لزوجها خالد سليم عبر حسابها الرسمي، كتبت فيها: "أحتفل برحلة أخرى حول الشمس مع الحب والضحك ولمسة من سحر الأسد! إلى الأوقات الممتعة والذكريات القادمة.. شكراً لك يا حبيبي على كل ما فعلته لأجلي.. وإلى سنوات قادمة أكثر وأكثر".

كما شكرت فريق العمل الذي أشرف على إطلالتها، وقالت: "شكراً هيدي راسخ على اللوك الرائع، أنا معجبة جدًا به.. شكراً حمادة المصري على تسريحة الشعر الجميلة.. شكراً شمس وأخيراً وليس آخراً، حبيبتي نونو على الرموش المميزة.. نور حسونة".

عيد ميلاد زوجة خالد سليم 
عيد ميلاد زوجة خالد سليم 
عيد ميلاد زوجة خالد سليم 
خالد سليم النجم خالد سليم الساحل الشمالي خيرية علي زوجة خالد سليم

