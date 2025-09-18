فيريرا: سعيد بالفوز أمام الإسماعيلي.. والزمالك سيطر على المباراة بالكامل

أعرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي في مباراة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" سعيد جدًا بسبب النتيجة، وخلقنا فرصًا كثيرة، وسيطرنا على المباراة بصورة كاملة ونحتاج لروح أكبر من أجل قتل المباراة بشكل أسرع".

وواصل يانيك فيريرا:" سيخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية استعدادًا للمباراة المقبلة ، ونحرص باستمرار على علاج السلبيات".

وأضاف:" عمر جابر بنسبة كبيرة سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة، وفيما يخص كثرة البطاقات التي حصل عليها بيزيرا، فاللاعب يتعرض للضرب ويحصل على ركلات حرة وأحيانًا يتعصب وتحدثنا معه لأن البطاقات التي حصل عليها كان من الممكن تفاديها".



وقال يانيك فيريرا:" نركز حاليًا على مباراة الجونة المقبلة وبعد اللقاء المقبل سننظر للمباراة التالية، وتحدثت عن ضرورة تطوير انهاء الهجمة وقتل المباراة ولكن هذه هي طبيعة كرة القدم، وأحيانًا تسنح العديد من الفرص وتستغل بعضها فقط ونسعى لتطوير أنفسنا باستمرار".



وواصل:" سعيد بفرصة الحديث عن عبد الله السعيد خاصة وأنه شخص رائع قيادةً والتزامًا، ويبلغ من العمر 40 عامًا ويقوم بعمله على أكمل وجه، ونحن سعداء بتواجده مع الفريق وساعدنا كثيرًا في الفترة الماضية، ونتمنى أن يستمر في مساعدتنا".

واختتم يانيك فيريرا قائلًا"" سنفتقد بعض اللاعبين في مباراة الجونة المقبلة لكن لدينا البدائل لتعويض الغيابات".



وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.