فيريرا: تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة بالدوري

كشف يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن لاعبي الأبيض سيخضعون لتدريبات استشفائية استعدادًا للقاء الجونة المقبل، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل دائمًا على علاج السلبيات وتحسين الأداء.

وأعرب البلجيكي عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وأكد فيريرا في المؤتمر الصحفي أن الفريق سيطر على مجريات اللقاء وخلق العديد من الفرص، لكنه شدد على ضرورة التحلي بروح أكبر لحسم المباريات مبكرًا.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على إستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة.