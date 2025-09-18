فيريرا: تركيزنا الآن على المواجهة المقبلة أمام الجونة

شدد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أن التركيز حاليًا على مباراة الجونة المقبلة، المقرر لها الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة لتحقيق أهداف الفريق في الدوري.

وأكد فيريرا في المؤتمر الصحفي أن الفريق سيطر على مجريات اللقاء وخلق العديد من الفرص، لكنه شدد على ضرورة التحلي بروح أكبر لحسم المباريات مبكرًا.

وأعرب المدير الفني عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على إستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة.