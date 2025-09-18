هل تقضي المبيدات على الحشرات؟.. خبير زراعة بيولوجية يكشف مفاجأة

قال الدكتور هشام فريد خبير الزراعة البيولوجية إن هناك فرقا بين الزراعة العادية والزراعة البيولوجية، ويكمن هذا الفارق في أن استخدام المبيدات، موضحا أن الإنسان فكر منذ 300 سنة عندما بدأ التفكر في ابتكار واختراع المبيدات الحشرية أنهم يستطيعون السيطرة على الحشرات الضارة التي تصيب النباتات.

الأجيال القادمة مقاومة للمادة الفعالة

وأضاف خبير الزراعة البيولوجية خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن ما حدث هو أن تلك المبيدات يكون لها مادة فعالة، والحشرات عندنا يتم رشها بالمبيدات تخرج الأجيال القادمة مقاومة للمادة الفعالة، وبالتالي يضطروا إلى تغيير التركيبة نفسها.



وأوضح أنه منذ أكثر من 300 أو 400 عام يتم تغيير التركيبات ولكن لم يتم القضاء على الحشرات، والإنسان يعتقد أن هذا ذكاء، والفلاح أيضا يعتقد أنه عندما يرش يقوم بعمل مقاومة، ولكن الفكر الحديث بدأ مرة أخرى منذ حوالي 55 عاما أننا نسير في طريق خطأ، ونريد العودة إلى الطبيعة مرة أخرى.