قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبل ما تجهز شقتك.. معايير مهمة لاختيار الأرضيات المناسبة

قبل ما تجهز شقتك.. معايير مهمة لاختيار الأرضيات المناسبة
قبل ما تجهز شقتك.. معايير مهمة لاختيار الأرضيات المناسبة
عبد الفتاح تركي

معايير مهمة لاختيار الأرضيات المناسبة .. الأرضيات في المنزل من العناصر الأساسية، التي تؤثر على نحوٍ كبير على الأجواء العامة في أي غرفة، ونظرًا إلى أن الأرضيات تدوم لعقود طويلة، فإن اختيارها يتطلب تخطيطًا دقيقًا ومدروسًا.

معايير اختيار الأرضيات المناسبة

وعادة ما يقع المرء في حيرة من أمره حين اختيار نوع الأرضيات: بدءًا من الخيارات الكلاسيكية الخالدة مثل الباركيه والألواح الخشبية ومشمع الأرضيات، وحتى الأنواع العصرية مثل اللامينيت والفينيل وبلاط السيراميك.

واقرأ أيضًا:

قبل ما تجهز شقتك.. معايير مهمة لاختيار الأرضيات المناسبة
قبل ما تجهز شقتك.. معايير مهمة لاختيار الأرضيات المناسبة

ينبغي تجنب الاعتماد على المظهر والسعر فقط في تحديد نوع الأرضية المناسبة، حيث ينبغي أخذ المعايير المهمة التالية في الحسبان عند اختيار نوع الأرضية: 

طبيعة الأرضية الخام

ليس كل نوع من الأرضيات مناسبا للأرضية السفلية في الغرفة، وأوضحت مهندسة الديكور الألمانية إينس فروش قائلة: “في المباني الحديثة عادة ما توجد تحت الأرضية العلوية طبقة مستوية من الملاط العائم، والتي توضع مع عازل للصوت على بلاطة خرسانية ناعمة”. ويمكن تركيب جميع أنوع الأرضيات على هذا النوع من الأسطح الصلبة.

ولكن الوضع يكون أكثر صعوبة في المباني القديمة، فغالبًا ما تحتوي هذه المباني على أسقف ذات عوارض خشبية بحيث يتم بناء الأرضيات عليها باستخدام ألواح وشرائح خشبية يمكن أن تكون غير مستوية ومرنة، ولذلك فإن بعض الأرضيات لا تكون مناسبة لمثل هذه الأسطح.

وأضافت مهندسة الديكور الألمانية قائلة: “في حالة تركيب بلاط على هذه الأرضية، فإنها تمتص الحركة، وتبدأ الفواصل بالتفتت، وقد يتشقق البلاط أو حتى ينكسر”، ولذلك ينبغي تقييم الأرضيات الحالية والتحقق من نوع الأرضية السفلية قبل شراء الأرضيات الجديدة.

صناعة السيراميك

استخدام الغرفة ودرجة استهلاكها

لا شك أن أرضية المطبخ أو الحمام تتعرض للاستهلاك والإجهاد عن أرضية غرفة النوم، وهو ما يجب مراعاته عند اختيار نوع الأرضية، خاصة أن الرطوبة تلعب دورًا كبيرا في الحمام والمطبخ أيضا، بحسب دي بي إيه.

وأوضح ميشيل بومر، المدرب في أكاديمية DIY في كولن، قائلا: “توفر فئات الاستخدام الخاصة بالأرضيات إرشادات يمكن الاعتماد عليها؛ حيث إنها توضح مدى قدرة الأرضية على تحمل الضغط والإجهاد”، ويتم تقسيم هذه الفئات إلى مجموعات للاستخدامات الخاصة والتجارية والصناعية.

فيما يتعلق بالاستخدامات الخاصة، توجد فئات الاستخدام من 21 إلى 23: 

• فئة الاستخدام 21 يوصى بها للغرف قليلة الاستخدام، مثل غرفة النوم.

• فئتا الاستخدام 22 و23 مناسبتان للأرضيات، التي تتعرض لإجهاد أكبر، مثل المطبخ أو الممرات أو المكتب أو غرفة الهوايات.

السيراميك - صوره ارشيفيه

وهناك معيار آخر وهو مقاومة الأرضية للانزلاق، ويتم تقسيم هذه المقاومة إلى فئات مختلفة مثل المجموعات من R9 إلى R13 للمناطق الجافة والتجارية، ومن A إلى C للمناطق، التي يُسمح فيها بالمشي حافي القدمين في الغرف الرطبة.

وأوضح ينس فيلهاور، المدير التنفيذي للرابطة الاتحادية لبلاط السيراميك بألمانيا، قائلا: “ينصح الخبراء باختيار أرضيات مقاومة للانزلاق من الفئة R9 أو R10 أو A أو B، وذلك حسب مجال الاستخدام”.

وأضافت مهندسة الديكور فروش قائلة: “في المطابخ المفتوحة قد يكون من المفيد استخدام أرضيات بخصائص مختلفة في النطاقات المتنوعة، ففي منطقة المطبخ نفسها يجب اختيار أرضية تتحمل الرطوبة جيدا مثل البلاط، كما ينبغي استخدام أرضية متينة في منطقة تناول الطعام، وأرضية أكثر نعومة في الزاوية المنجدة والمخصصة للجلوس المريح”.

صناعة السيراميك

التصميم يحدد تأثير الغرفة

لكي تتناسب الأرضية في النهاية مع الغرفة ونمط الحياة، نصحت مهندسة الديكور فروش بأن يطرح المرء على نفسه السؤال التالي: “ما هو التأثير الذي أرغب في تحقيقه؟ هل ينبغي أن تشع غرفة الأطفال بالخفة والمرح؟ هل يجب أن تبدو غرفة المعيشة مشرقة وأنيقة؟ هل من المفترض أن تظهر غرفة المكتب بشكل رصين وجدي؟ وبناءً على رغبات المرء يمكن اختيار الألوان والمواصفات المناسبة.

وأوصت مهندسة الديكور الألمانية بمراعاة أن تكون الأرضية في الغرفة أغمق من الجدران أو السقف، ولو بدرجة قليلة؛ لأن ذلك يمنح المرء شعورا بالثبات، ولكن إذا كانت الأرضية أفتح من المحيط، فإن الكثيرين يشعرون معها بعدم الأمان.

وعلى الجانب الآخر فإن الأرضية السوداء بالكامل تكون مزعجة للغاية، وعللت فروش ذلك بقولها: “تبدو هذه الأرضية لعقلنا الباطن كحفرة يمكن أن نسقط فيها”، علاوة على أن هذه الأرضية سرعان ما يظهر عليها أي ذرة غبار.

اختيار المواد: هل هي متينة وبأسعار معقولة وسهلة العناية؟

توفر المتاجر المتخصصة ومحلات مواد البناء العديد من التصميمات بمواد وفئات سعرية مختلفة، مثل أرضيات PVC، التي تحاكي مظهر الخشب أو بلاط الأرضيات بمظهر الخشب أيضا، أو حتى أرضيات الفينيل، التي تحاكي مظهر البلاط، ولكن ما قد يبدو رائعا في المتجر، قد يبدو مختلفا تماما في المنزل، ولذلك من المفيد أن اصطحاب عينات من الأرضيات إلى المنزل أولا.

وتتمتع الأرضيات المصنوعة من مواد طبيعية مثل الخشب بخصائص الاستدامة والجمال، ولكنها تكون مكلفة. وأوضح بومر قائلا: “يعتبر الباركيه، الذي يتم تركيبه بنظام النقر مع عازل صوتي خارجي، من أغلى أنواع الأرضيات، وهو يدوم طويلا، إلا أنه يتطلب صيانة دورية؛ حيث يجب تزييت الخشب من حين إلى آخر”.

صوره ارشيفيه لاحد معارض السيراميك

وبالنسبة إلى الأشخاص، الذين يبحثون عن نوع أرضيات بتكلفة أقل وطريقة عناية أسهل، فيمكنهم اللجوء إلى أرضيات الفينيل أو اللامينيت ذات مظهر الباركيه، ولكن هذه الأنواع من الأرضيات ليست متينة أو مستدامة مثل الأرضيات الخشبية الطبيعية.

ولا يحتاج بلاط الأرضيات إلى عناية خاصة، بل إلى التنظيف فقط، وأضاف ينس فيلهاور قائلا: “هذه هي ميزته التي لا تُضاهى، فعند اتساخ بلاط الأرضيات يمكن مسحه بالماء الفاتر، وعندئذ يبدو كأنه جديد تماما”.

الأرضيات معايير مهمة لاختيار الأرضيات المناسبة معايير اختيار الأرضيات معايير اختيار الأرضيات المناسبة طبيعة الأرضية الخام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

ترشيحاتنا

أ.د أشرف عبد القادر

للدراسات العليا.. تعيين أشرف عبد القادر وكيلاً لـ علوم الرياضة بجامعة كفر الشيخ

مناقشة الرسالة

بعد تكرار سرقاتها.. رسالة دكتوراة توصي بإنشاء نظام قضائي خاص لحماية الآثار بجامعة المنوفية

محافظ الغربية

الغربية تطلق شبكة موحدة لقواعد البيانات لتعزيز الجاهزية الكاملة للتعامل مع الطوارئ

بالصور

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد