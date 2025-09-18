قبل ما تجهز شقتك.. معايير مهمة لاختيار الأرضيات المناسبة

معايير مهمة لاختيار الأرضيات المناسبة .. الأرضيات في المنزل من العناصر الأساسية، التي تؤثر على نحوٍ كبير على الأجواء العامة في أي غرفة، ونظرًا إلى أن الأرضيات تدوم لعقود طويلة، فإن اختيارها يتطلب تخطيطًا دقيقًا ومدروسًا.

معايير اختيار الأرضيات المناسبة

وعادة ما يقع المرء في حيرة من أمره حين اختيار نوع الأرضيات: بدءًا من الخيارات الكلاسيكية الخالدة مثل الباركيه والألواح الخشبية ومشمع الأرضيات، وحتى الأنواع العصرية مثل اللامينيت والفينيل وبلاط السيراميك.

ينبغي تجنب الاعتماد على المظهر والسعر فقط في تحديد نوع الأرضية المناسبة، حيث ينبغي أخذ المعايير المهمة التالية في الحسبان عند اختيار نوع الأرضية:

طبيعة الأرضية الخام

ليس كل نوع من الأرضيات مناسبا للأرضية السفلية في الغرفة، وأوضحت مهندسة الديكور الألمانية إينس فروش قائلة: “في المباني الحديثة عادة ما توجد تحت الأرضية العلوية طبقة مستوية من الملاط العائم، والتي توضع مع عازل للصوت على بلاطة خرسانية ناعمة”. ويمكن تركيب جميع أنوع الأرضيات على هذا النوع من الأسطح الصلبة.

ولكن الوضع يكون أكثر صعوبة في المباني القديمة، فغالبًا ما تحتوي هذه المباني على أسقف ذات عوارض خشبية بحيث يتم بناء الأرضيات عليها باستخدام ألواح وشرائح خشبية يمكن أن تكون غير مستوية ومرنة، ولذلك فإن بعض الأرضيات لا تكون مناسبة لمثل هذه الأسطح.

وأضافت مهندسة الديكور الألمانية قائلة: “في حالة تركيب بلاط على هذه الأرضية، فإنها تمتص الحركة، وتبدأ الفواصل بالتفتت، وقد يتشقق البلاط أو حتى ينكسر”، ولذلك ينبغي تقييم الأرضيات الحالية والتحقق من نوع الأرضية السفلية قبل شراء الأرضيات الجديدة.

استخدام الغرفة ودرجة استهلاكها

لا شك أن أرضية المطبخ أو الحمام تتعرض للاستهلاك والإجهاد عن أرضية غرفة النوم، وهو ما يجب مراعاته عند اختيار نوع الأرضية، خاصة أن الرطوبة تلعب دورًا كبيرا في الحمام والمطبخ أيضا، بحسب دي بي إيه.

وأوضح ميشيل بومر، المدرب في أكاديمية DIY في كولن، قائلا: “توفر فئات الاستخدام الخاصة بالأرضيات إرشادات يمكن الاعتماد عليها؛ حيث إنها توضح مدى قدرة الأرضية على تحمل الضغط والإجهاد”، ويتم تقسيم هذه الفئات إلى مجموعات للاستخدامات الخاصة والتجارية والصناعية.

فيما يتعلق بالاستخدامات الخاصة، توجد فئات الاستخدام من 21 إلى 23:

• فئة الاستخدام 21 يوصى بها للغرف قليلة الاستخدام، مثل غرفة النوم.

• فئتا الاستخدام 22 و23 مناسبتان للأرضيات، التي تتعرض لإجهاد أكبر، مثل المطبخ أو الممرات أو المكتب أو غرفة الهوايات.

وهناك معيار آخر وهو مقاومة الأرضية للانزلاق، ويتم تقسيم هذه المقاومة إلى فئات مختلفة مثل المجموعات من R9 إلى R13 للمناطق الجافة والتجارية، ومن A إلى C للمناطق، التي يُسمح فيها بالمشي حافي القدمين في الغرف الرطبة.

وأوضح ينس فيلهاور، المدير التنفيذي للرابطة الاتحادية لبلاط السيراميك بألمانيا، قائلا: “ينصح الخبراء باختيار أرضيات مقاومة للانزلاق من الفئة R9 أو R10 أو A أو B، وذلك حسب مجال الاستخدام”.

وأضافت مهندسة الديكور فروش قائلة: “في المطابخ المفتوحة قد يكون من المفيد استخدام أرضيات بخصائص مختلفة في النطاقات المتنوعة، ففي منطقة المطبخ نفسها يجب اختيار أرضية تتحمل الرطوبة جيدا مثل البلاط، كما ينبغي استخدام أرضية متينة في منطقة تناول الطعام، وأرضية أكثر نعومة في الزاوية المنجدة والمخصصة للجلوس المريح”.

التصميم يحدد تأثير الغرفة

لكي تتناسب الأرضية في النهاية مع الغرفة ونمط الحياة، نصحت مهندسة الديكور فروش بأن يطرح المرء على نفسه السؤال التالي: “ما هو التأثير الذي أرغب في تحقيقه؟ هل ينبغي أن تشع غرفة الأطفال بالخفة والمرح؟ هل يجب أن تبدو غرفة المعيشة مشرقة وأنيقة؟ هل من المفترض أن تظهر غرفة المكتب بشكل رصين وجدي؟ وبناءً على رغبات المرء يمكن اختيار الألوان والمواصفات المناسبة.

وأوصت مهندسة الديكور الألمانية بمراعاة أن تكون الأرضية في الغرفة أغمق من الجدران أو السقف، ولو بدرجة قليلة؛ لأن ذلك يمنح المرء شعورا بالثبات، ولكن إذا كانت الأرضية أفتح من المحيط، فإن الكثيرين يشعرون معها بعدم الأمان.

وعلى الجانب الآخر فإن الأرضية السوداء بالكامل تكون مزعجة للغاية، وعللت فروش ذلك بقولها: “تبدو هذه الأرضية لعقلنا الباطن كحفرة يمكن أن نسقط فيها”، علاوة على أن هذه الأرضية سرعان ما يظهر عليها أي ذرة غبار.

اختيار المواد: هل هي متينة وبأسعار معقولة وسهلة العناية؟

توفر المتاجر المتخصصة ومحلات مواد البناء العديد من التصميمات بمواد وفئات سعرية مختلفة، مثل أرضيات PVC، التي تحاكي مظهر الخشب أو بلاط الأرضيات بمظهر الخشب أيضا، أو حتى أرضيات الفينيل، التي تحاكي مظهر البلاط، ولكن ما قد يبدو رائعا في المتجر، قد يبدو مختلفا تماما في المنزل، ولذلك من المفيد أن اصطحاب عينات من الأرضيات إلى المنزل أولا.

وتتمتع الأرضيات المصنوعة من مواد طبيعية مثل الخشب بخصائص الاستدامة والجمال، ولكنها تكون مكلفة. وأوضح بومر قائلا: “يعتبر الباركيه، الذي يتم تركيبه بنظام النقر مع عازل صوتي خارجي، من أغلى أنواع الأرضيات، وهو يدوم طويلا، إلا أنه يتطلب صيانة دورية؛ حيث يجب تزييت الخشب من حين إلى آخر”.

وبالنسبة إلى الأشخاص، الذين يبحثون عن نوع أرضيات بتكلفة أقل وطريقة عناية أسهل، فيمكنهم اللجوء إلى أرضيات الفينيل أو اللامينيت ذات مظهر الباركيه، ولكن هذه الأنواع من الأرضيات ليست متينة أو مستدامة مثل الأرضيات الخشبية الطبيعية.

ولا يحتاج بلاط الأرضيات إلى عناية خاصة، بل إلى التنظيف فقط، وأضاف ينس فيلهاور قائلا: “هذه هي ميزته التي لا تُضاهى، فعند اتساخ بلاط الأرضيات يمكن مسحه بالماء الفاتر، وعندئذ يبدو كأنه جديد تماما”.