سفير مصر بدبلن يستعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر

استعرض السفير محمد ثروت سليم سفير مصر في أيرلندا أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والتطورات الإيجابية المتلاحقة التي شهدتها بيئة الأعمال، معرباً عن استعداد القاهرة لتعزيز التعاون مع دبلن بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.



جاء ذلك خلال لقاء السفير المصري اليوم الخميس مع نيف سميث، وزيرة الدولة الأيرلندية للتجارة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، على هامش عشاء عمل نظمته الحكومة الأيرلندية بمناسبة استضافة العاصمة دبلن لقمة الأعمال العربية الأيرلندية، وبمشاركة سفراء الدول العربية المعتمدين في أيرلندا وعدد من مسئولي الحكومة الأيرلندية وممثلي مجالس الأعمال وغرف التجارة في أيرلندا والمنطقة العربية.



وثمنت الوزيرة الأيرلندية التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص واعدة، وأكدت على أهمية البناء على الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات التجارية بين أيرلندا ومصر والمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة.



واتفق الجانبان على العمل من أجل ترتيب زيارة للوزيرة نيف سميث قريباً الي القاهرة.



وشهد اللقاء تبادلاً لوجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع معدلات التبادل التجاري بين أيرلندا والدول الع